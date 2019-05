Heinäluoma hurjasta äänisaalistaan: "Laittaa mielen nöyräksi"

Eurovaalien äänikuninkaaksi nouseva SDP:n Eero Heinäluoma kertoi yllättyneensä ennakkoäänten valtaisasta määrästä. Ääntenlaskun ollessa vielä kesken Heinäluoman äänimäärä oli jo yli 110 000.

– Se laittaa mielen nöyräksi. Se on velvoittavaa. Kiitän kaikkia äänestäjiä, Heinäluoma sanoi SDP:n vaalivalvojaisissa.

Heinäluoma uskoo, että hänen menestyksensä eurovaaleissa on tuki rakentavalle EU-politiikalle.

Heinäluoma kertoi ennen vaaleja olevansa valmis myös komissaariksi. Hän sanoi vaalivalvojaisissa, että mielipide asiasta on edelleen sama.

Hakkarainen: "Tavalliset jätkät" äänestivät minua, otan paikan vastaan

Perussuomalaisten uudeksi edustajaksi europarlamenttiin nouseva kansanedustaja Teuvo Hakkarainen pitää saamaansa yli 20 000 äänen määrää eurovaaleissa tyydyttävänä. Puolueen saamaan äänimäärään hän on kuitenkin pettynyt.

– Oletin, että saamme 17–18 prosenttia. Mutta huomasin vaalikentillä, että perussuomalaisten kannattajat eivät välttämättä lähde äänestämään näissä vaaleissa, koska EU on heille vähän semmoinen mörkö. He protestoivat sillä tavalla, että eivät mene äänestämään, mikä on tietysti väärin.

Teuvo Hakkarainen Keski-Suomen perussuomalaisten vaalivalvojaisissa. Hannu Rainamo / Lehtikuva

Hakkarainen viettää parhaillaan vaali-iltaa Jyväskylän Hotelli Albassa Keski-Suomen perussuomalaisten vaalivalvojaisissa. Valvojaisten tunnelmaa hän kuvaa rauhalliseksi, vaikka Hakkaraisen läpimenoa onkin jo jonkin verran ehditty juhlia.

Hakkarainen arvioi, että häntä äänestivät "tavalliset jätkät", jotka ovat huolissaan Suomen ja erityisesti maaseudun tulevaisuudesta.

Hakkarainen valittiin myös eduskuntaan huhtikuussa pidetyissä eduskuntavaaleissa. Hän lupaa, että ottaa paikan europarlamentissa vastaan.

Hakkarainen kertoo, että aikoo taistella europarlamentissa erityisesti sen puolesta, että päätösvalta metsäpolitiikasta pysyy kansallisissa käsissä.

– Meillä on maailman paras tietämys ja asiantuntemus aiheesta. Suomessa on panostettu metsänhoitoon, ja sen tuloksena meillä metsät kasvaa paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Siihen ei Brysselin kaupunkilaiset saa mennä sorkkimaan, Hakkarainen sanoo.

Myös uutena meppinä valittava perussuomalaisten Laura Huhtasaari sanoi puolueen vaalivalvojaisissa, ettei perussuomalaisilla ollut muita kuin loistavia ehdokkaita.

– Kuka tahansa heistä oli ollut hyvä europarlamentaarikko. Hakkarainen on pienyrittäjä itse, hän ymmärtää hyvin yrittäjien arkea, Huhtasaari sanoi.

Ville Niinistö vihreiden vaalivalvojaisissa. Tuomo Björksten / Yle

Ville Niinistö: "Ajattelin, että oma äiti äänestää, muista en ollut varma"

Vihreät oli ennakkoäänten jälkeen saamassa EU-parlamenttiin kaksi paikkaa. EU-parlamenttiin olivat menossa meppikonkari Heidi Hautala sekä ensikertalaisena vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö.

Koko Suomessa puolue oli alkuillasta kolmantena. Puolue oli saamassa 14,4 prosenttia äänistä, mikä on selkeä petraus viime vaalien 9,3 prosenttiin. Puolue sai tuolloin yhden paikan.

Kysyttäessä tunnelmia tuloksista Niinistö vaikutti hieman hämmentyneeltä. Hän oli ennakkoäänten jälkeen yksi vaalien suurimpia ääniharavia.

– En oikein tiedä. Ennakkoäänimäärä on todella hyvä, ja toivotaan, että saataisiin vielä se kolmas paikka. Jos näin moni ihminen on minua äänestänyt, se velvoittaa tekemään kovasti töitä, Niinistö sanoi.

– Tammikuussa olin vielä vähän huolissani, että ainakin oma äiti äänestää minua, mutta muista en ollut ihan varma, hän naurahti.

Pekkarinen tyytyväinen puolueen tulokseen

Keskustan Mauri Pekkarinen kertoo olevansa tyytyväinen puolueen tulokseen, vaikka keskusta on näillä näkymin menettämässä yhden paikan.

Kaksi paikkaa oli realistinen odotus ja näyttää toteutuvan, Pekkarinen sanoi. Hän kysyi, odottiko kukaan keskustalle kolmatta paikkaa kaiken viime aikoina koetun jälkeen.

Pekkarinen on ääntenlaskun tässä vaiheessa saamassa paikan europarlamenttiin yli 60 000 äänellä.

Iltakymmeneltä uutena meppinä näytti menevän läpi myös vasemmistoliiton Silvia Modig.

Mauri Pekkarinen eduskunnassa. Martti Kainulainen / Lehtikuva

