Alviina Alametsä jännittää, nouseeko Suomen nuorimmaksi EU-edustajaksi – "Täysin odottamaton tulos, paljon sulateltavaa"

Britannian mahdollisen EU-eron myötä vapautuvat meppipaikat ovat tuomassa yhden lisäpaikan Suomeen. Neljännentoista europarlamentaarikon paikan on saamassa vihreiden edustaja Alviina Alametsä.

– Onhan se tietenkin jännittävää. Tämä on täysin odottamaton tulos ja totta kai itsellä, perheellä ja ystäväpiirillä on paljon sulateltavaa, että mitä tässä tapahtuu, Alametsä kuvailee tunnelmiaan.

Alametsä työskentelee Mielenterveyspoolin projektipäällikkönä. Hän on ensimmäisen kauden Helsingin kaupunginvaltuutettu ja tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja.

Parlamenttiin lähtö tarkoittaa isoa muutosta arjessa.

– Jatkan normaalia elämää ja sitten täytyy syksyllä järjestellä asioita. Odotan ensin, että mahdollinen brexit tapahtuu, ennen kuin teen mitään suurempia peliliikkeitä.

Jos Alametsä pääsee parlamenttiin, hän on 26-vuotiaana Suomen edustajista kaikkein nuorin. Euroopassa hän haluaa tehdä töitä rauhan ja mielenterveyden puolesta. Yhteydenpito äänestäjiin tapahtuu sosiaalisen median kautta.

– Tulen ehdottomasti nostamaan tulevan sukupolven ääntä kuuluviin ja yritän tehdä sellaista politiikkaa, mikä katsoo pitkälle tulevaisuuteen.

Alametsä uskoo, että vihreiden Euroopan-laajuinen menestys vaaleissa johtuu siitä, että äänestäjät ovat ottaneet ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeudet vakavasti.

– Ja ehkä minulla on myös pieni aavistus siitä, että nuoret ovat saattaneet äänestää hiukan aktiivisemmin. Tai ainakin sellainen kutina on tullut, mitä viestejä on (äänestäjiltä) saanut.

