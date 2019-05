Mörköjen mörkö! Leijonien MM-kulta sekoitti somen – lähetä meille parhaat meemit

Marko "Mörkö" Anttilasta on tullut Suomessa lähes käsite.

Suomi voitti myöhään eilen illalla jääkiekon maailmanmestaruuden historiansa kolmannen kerran.

Aiemmin kultaa on tullut vuonna 1995 (never forget) Globenissa, Ruotsissa ja 2011 Slovakian Bratislavassa – samassa kaupungissa, jossa Marko "Mörkö" Anttila kohotti eilen mestaruuspokaalin kohti taivaita tai ainakin Ondrej Nepela Areenan kattoa.

Maailmanmestaruuden myötä some pääsi irti. Jos viime mestaruudesta muistetaan sekä Mikael Granlundin- ja Pasi Nurmisen ilmaveivit, on nyt Mörköstä tullut selostaja Antero Mertarannan sanoin instituutio. Muumeista tuttu Mörkö on valloittanut juhlinnan tuoksinnassa niin Havis Amanda patsaan, kuin Stiga jääkiekkopelin.

Keräsimme muutaman hauskan meemin alle. Lähetä meille mielestäsi parhaat meemit.

Ylen kuvajoukkoistusten pelisäännöt löydät täältä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

"Mörököl On Ice" on Suomi-versio vuoden 1980 Lake Placidin Olympialaisten ihmeestä, jossa USA:n yliopistopelaajista kerätty joukkue pystyi päihittämään voittamattomana pidetyn legendaarisen Neuvostoliiton punakoneen.

Muumilaakson tarinat ovat saaneet uusia versioita, kuten tässä jossa sydämenmuotoinen näkinkenkä onkin vaihtunut mestaruuspokaaliksi.

Tunnettu jalkapallovaikuttaja Erkki Alajakin jakoi somessa paljon pyörineen videon, jossa Mörkö maalaa klassikko Stiga-jääkiekkopelissa.

Suomen joukkueesta on löydetty mörön lisäksi myös muita yhteyksiä sarjakuvahahmoihin. Kettuiluun onkin aihetta, sillä ennen kisojen alkua Suomen joukkuetta oli joissain yhteyksissä sanottu kaikkien aikojen huonoimmaksi (siirryt toiseen palveluun), muiden maiden joukkueissa vilistettyä NHL-tähtiä.