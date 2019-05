Google investoi 600 miljoonaa euroa uuteen palvelinkeskukseen Haminassa

Googlella on jo Suomessa yksi palvelinkeskus Haminassa.

Google on rakentamassa uuden palvelinkeskuksen Haminaan.

Uusi keskus sijaitsee yhtiön palvelinkeskusalueella Summan vanhan paperitehtaan tontilla. Investoinnin kokonaisarvo on noin 600 miljoonaa euroa. Tämä kasvattaa Googlen kokonaisinvestoinnit 1,4 miljardiin euroon.

– Googlen mittava palvelinkeskusinvestointi on hieno uutinen ja osoitus vakaasta ja kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä. Investointi vahvistaa Suomen digitaalista infrastruktuuria. Datakeskusten määrän positiivinen kehitys Suomessa yleisemminkin korostaa tarvetta huolehtia osaamisestamme, uusiutuvan energian saatavuudesta sekä tietoliikenneyhteyksien vahvistamisesta ja monipuolistamisesta, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Google osti entisen Summan paperitehtaan Stora Ensolta vuonna 2009. Uuden palvelinkeskuksen avajaisia vietettiin vuonna 2011.

Palvelinkeskuksessa on paljon suurten tietomäärien tallentamiseen ja käsittelyyn tarkoitettuja tietokoneita.

"Suurin investointi Haminan historiassa"

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen on tyytyväinen Googlen uuteen investointipäätökseen.

– Tämä on suurin koskaan tehty yksittäinen investointi Haminan historiassa ja sillä on positiivinen työllisyysvaikutus sekä rakennusvaiheessa että sen jälkeen. Investointi toimii myös koko alueen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Jo yli kymmenen vuotta jatkunut yhteistyö Googlen ja Haminan kaupungin välillä on toiminut erittäin hyvin, toteaa Hannu Muhonen. ** **

– Tämänpäiväinen investointiuutinen kertoo, kuinka vahvasti Google on sitoutunut Haminaan. Olemme päässeet osaksi paikallista yhteisöä ja saaneet vahvan tuen Kymenlaakson järjestöiltä, oppilaitoksilta ja yrityksiltä. Olemme myös ylpeitä siitä, että kaikki palvelinkeskuksemme ympäri maailman, Hamina mukaan lukien, käyttävät ainoastaan uusiutuvaa energiaa, Haminan palvelinkeskuksen johtaja Arni Jonsson kertoo.

Viime vuonna Google allekirjoitti kolme uutta uusiutuvan energian hankintasopimusta kolmen suomalaisen tuulipuiston kanssa, yhteiskapasiteetiltaan 190 megawattia. Googlen uusiutuvan energian hankinnan yhteiskapasiteetti maailmanlaajuisesti on yli 3,4 gigawattia.

– Pelkästään Googlen aiemmin tekemät investoinnit palvelinkeskukseen ovat luoneet vuotuisesti keskimäärin 1 600 työpaikkaa ja tuottaneet yhteensä 660 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset Suomeen. Tarve Googlen palveluille kasvaa päivittäin ja rakennamme palvelinkeskusinfrastruktuuriamme vastaamaan tähän tarpeeseen, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti Suomen talouteen muun muassa syntyvien työpaikkojen kautta, sanoo Googlen maajohtaja Antti Järvinen.