"Jos sen taidolla tekee" – jääkiekon maailmanmestaruuskin taipuu huumoriksi taitavan stand up -koomikon käsissä

Suomalaisella stand up -komiikalla on liki 30-vuotinen historia.

Stand up -koomikoille jääkiekon MM-kisat eivät ole niin pyhä asia, etteikö kisoista voisi vitsailla. Näin pohtivat stand up -koomikko Jukka Lindström ja stand up -komiikasta väitellyt Antti Lindfors Radio Suomen Päivän haastattelussa.

– Itse lähtisin etsimään komiikkaa Kauppatorilta mestaruusjuhlien hulinoista. Veikkaan, että sieltä löytyisi aiheita, Lindfors pohtii.

Eurovaalien ja jääkiekon maailmanmestaruuden yhdistäminenkin voisi tarjota stand up -koomikolle jutun juurta.

– Pelkäsimme populismin mörköä, mutta eiliset juhlat järjestikin Mörkö, Lindström tapailee.

Lindström muistelee vuoden 2011 mestaruusjuhlia, jolloin juhlinta sai koomisia piirteitä apuvalmentajana toimineen Pasi Nurmisen kompuroinnin takia. Lindströmin mukaan sosiaalinen media ja liki jokaisen taskusta löytyvä kamera ovat tehneet nykyisistä pelaajista tietoisempia kameroiden läsnäolosta.

– Joukkueessa oleva instagram-sukupolvi on ottanut opikseen aikaisemmista mestaruusjuhlijoista. He ovat katsoneet peltosensa, jutilansa ja nurmisensa, Lindström naurahtaa.

Stand up -komiikka taipuu väitöstutkimuksen aiheeksi

Lindforsin väitöskirja toteaa stand up -komiikan olevan "yksilöllisyyden kaksinaisuuden taidetta". Hänen mukaansa stand upin ollessa vielä uusi tulokas Suomessa, yleisöt eivät tienneet miten keikoilla tulisi käyttäytyä.

Yleisöt saattoivat häiritä esityksiä kertomalla omia vitsejä tai muutoin häiritä koomikkoa. Yleisön piti "opetella" seuraamaan stand upia.

– Olennaista on, miten vitsit tuotetaan. Stand upin tulee olla kuin avonaista keskustelua, jossa yleisö tuntee oman roolinsa. Esitykseen saa osallistua, mutta vain sopivassa määrin.

Stand up -koomikon on tärkeää elää tilanteessa ja luoda esitykseen spontaaniutta. Lindströmin mukaan koomikoiden esityksistä jopa 95% on ennalta mietittyä tai kirjoitettua.

– Se ei tarkoita, että esitykset esitettäisiin aina sellaisinaan. Keikoilla pitää hengittää yleisön huumorin rytmiä ja reaktioita. Koomikon tulee kuunnella yleisöä.

Mitä yleisön kuunteleminen sitten tarkoittaa? Lindström antaa esimerkin sunnuntain eurovaalilähetysten puheenjohtajahaastatteluista.

– Yleisö alkoi hurrata puheenjohtajan kommenteille, ja puheenjohtajat puhuivat näiden hurrausten päälle. Tässä kohtaa puheenjohtaja ei lukenut yleisöä. Tv:n katsojat tai vaalivalvojaisissa ollut yleisö ei tässä kohtaa saanut enää selvää, mitä puheenjohtaja puhui.

– Jos joku vaalilähetystä edes katsoi kun Suomi pelasi samaan aikaan lätkää, Lindström tokaisi naurahtaen.