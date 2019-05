Saksan suurin päivälehti kehottaa saksalaisia protestiin juutalaisille annettua varoitusta vastaan: "Laitetaan kaikki päähämme daavidintähdellä koristettu juutalaispäähine"

Saksalaislehti Bild kehottaa saksalaisia osoittamaan solidaarisuutta juutalaisia kohtaan käyttämällä juutalaismiesten kipa-päähinettä.

Bild haluaa näin protestoida hallituksen edustajan Felix Kleinin juutalaisille esittämää varoitusta. Kleinin mielestä juutalaisille ei antisemitismin takia voi Saksassa suositella kipan käyttöä kaikissa paikoissa ja kaikkina ajankohtina.

Bildin päätoimittaja Julian Reichelt tyrmää tällaisen varoituksen antamisen seitsemän vuosikymmentä juutalaisten joukkomurhan holokaustin jälkeen.

– Tähän on vain yksi vastaus: Näin ei voi olla, Reichelt sanoo. Jos näin on, olemme epäonnistuneet historiamme edessä, hän katsoo.

Bild on julkaissut sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) daavidintähden koristaman kipan, jonka voi printata, leikata irti ja panna päähänsä.

Lehti kehottaa saksalaisia tekemään oman kipan osoittaakseen solidaarisuutta juutalaisille naapureilleen ja näyttääkseen vastustavansa antisemitismiä.

– Kipa kuuluu Saksaan, Reichelt sanoo.

Israel pöyristyi, Klein "halusi herätellä"

Kleinin varoituksesta on pöyristynyt myös Israel. Presidentti Reuven Rivlinin mukaan se on antautumista antisemitismille ja osoitus siitä, ettei Saksa ole turvallinen juutalaisille.

Klein sanoo Bildille, että hän halusi ravistella ihmisiä huomaamaan, että on toimittava ennen kuin on myöhäistä. Taistelu antisemitismiä vastaan ja juutalaisten suojeleminen on hänen mukaansa koko yhteiskunnan tehtävä, ja siihen kuuluu, että ongelma tunnustetaan.

Saksan sisäministeriön mukaan antisemitististen rikosten määrä kasvoi viime vuonna viidenneksellä. Yhdeksässä tapauksessa kymmenestä rikoksien takana olivat äärioikeistolaiset ryhmät.

Lähteet: AFP, Yle Uutiset