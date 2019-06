Suljetun osaston karut olot – potilaiden haettava rauhaa vanhasta eristyshuoneesta

Kannettavasta tietokoneesta kajahtaa raskas metallimusiikki. Samaan aikaan telkkarista kajahtaa Emmerdalen tunnussävel. Pari ihmistä on juuttunut television ääreen oleskelutilassa. Ohi kävelee mies tupakka huulessa.

Tunnelma on pysähtynyt, mutta samaan aikaan levoton.

– Psykiatrinen osastomme kaipaa vähän päivitystä, toteaa palveluesimies Vesa Piikki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä.

Yhdessä huoneessa asuu kaksi tai kolme potilasta.

Koko osastolla on yksi suihku, vessoja on kolme. Myös hygieniatilojen vähyys on ongelma.

Etelä-Karjalan keskussairaalassa on kaksi psykiatrista osastoa. Molemmissa potilaspaikkoja on 13–14, mutta välillä potilaita on silti 20.

Lappeenrannassa sijaitsevat osastot eivät ole vanhoja. Ne rakennettiin 2000-luvulla, mutta tilat eivät vastaa enää tämän päivän standardeja.

Potilashuoneessa on kolme sänkyä. Mikko Savolainen / Yle

"Sain huonekaveriksi todella rasittavan pakkomielteisen naisen"

Itäsuomalainen Jenni, 35, on kokenut 20 vuoden aikana useita osastojaksoja kolmessa eri hoitoyksikössä. Pisimmillään hän ollut viisi kuukautta putkeen hoidossa. Lyhin jakso on ollut muutamia päiviä. Jenni kertoo, että huonekaverit kuormittavat jaksamista ja oma rauha olisi tärkeää paranemisen kannalta.

– Kerran sain huonekaveriksi todella rasittavan pakkomielteisen naisen. Ärsyynnyin ihan suunnattomasti hänen jatkuvista kyselyistään. Silloin sain vaihtaa huonetta. Yleensä on pitänyt vain kestää, vaikka samassa huoneessa olisi ties millainen potilas, kuvailee Jenni.

Yhteiset wc- ja suihkutilat tuottivat suuria ongelmia, koska vessaan oli aina jonoa.

– Viereisen huoneen iäkäs nainen viipyi vessassa ihan kohtuuttoman pitkään. Tämä kiristi minun hermojani, kun olin silloin muutenkin altis ärsykkeille, Jenni kertoo.

Jenni ei esiinny jutussa omalla nimellään aiheen arkaluontoisuuden takia.

Omaa rauhaa löytyy eristyshuoneesta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin psykiatrisella osastolla rauhalliset tilat ovat vähissä.

Yksi eristyshuone on muokattu hieman viihtyisemmäksi. Seinät on maalattu siniseksi ja eteiseen tuotu kirjoja. Tilassa on tavallinen sänky, jonka vieressä on pieni pöytäryhmä. Potilaat tulevat tänne, jos he kaipaavat rauhaa hälinäiseltä osastolta.

– Kyllä potilaat varmasti kärsivät siitä, että on levotonta silloin, kun itse kaipaa rauhaa, sanoo psykiatrisen osaston esimies Vesa Piikki Eksotesta.

Rentoutumishuoneeksi tehty vanha eristyshuone on tyhjää parempi.

– Ollaan pystytty yksi pieni tila tarjoamaan, jossa on rauhaa. Jos yleisissä tiloissa on levotonta tai huonekaverit eivät anna rauhaa, on edes jokin vaihtoehto, Piikki ynnää.

Monilla osastoilla hoidossa olleen Jennin mukaan yhteiset tilat ovat olleet suunnilleen samanlaisia joka osastolla. Mikko Savolainen / Yle

Potilaskaverit vaikuttavat toipumiseen

Lappeenrannan yksikössä kaikkia mielenterveysongelmia hoidetaan samalla osastolla. Potilaiden ikähaitari on 18–99 vuotta. Monella psykiatrisella osastolla hoidossa olleen Jennin mukaan viihtyvyyteen vaikuttaa se, millaisia potilaskaverit ovat.

– Jos joukossa sattuu olemaan yksikin maaninen tai muusta syystä levoton potilas, koko osasto muuttuu levottomaksi. Se näkyy erityisesti yhteisissä aamu- ja iltaryhmissä.

Jenni kertoo, että jotkut potilaat voivat olla pelottavia. Hänen mielestään ahdistus voi lisääntyä parempivointisella potilaalla, jos huonekavereiksi päätyvät esimerkiksi psykoosissa oleva ja työuupumuksesta kärsivä ihminen.

Osastolla voi olla hauskaakin, jos kasassa on mukava potilasporukka.

– Monesti on naurettu ihan vatsat kippurassa. Se on tuonut vauhtia toipumiseen.

Lepositeet koristavat karun eristyshuoneen sängyn reunoja. Mikko Savolainen / Yle

Lepositeissä olevalla ei ole yhteyttä hoitajiin

Eristyshuone on karu. Harmahtavan ikkunalasin takana näkyy kalterit. Keskellä pikkuhuonetta on sänky, jonka laidoissa on kiinni lepositeet.

– Faktahan on, että eristyshuoneet ovat hyvin putkamaisia, Vesa Piikki kuvailee.

Eristyshuoneeseen voi joutua, jos koetaan, että potilas on vaaraksi itselleen tai toisille.

Osaston esimies Piikki katsoo tilaa ja sanoo, että eristyshuoneesta taitaa tulla sanomista seuraavalla aluehallintoviraston tarkastuskäynnillä. Hän viittaa muun muassa keskusteluyhteyteen, joka pitäisi olla saatavilla huoneessa potilaan ja hoitajan välillä.

– Huoneessa ei ole riittäviä mahdollisuuksia yhteydenpitoon tai ei ainakaan siinä mittakaavassa, jossa niiden pitäisi laadullisesti tänä päivänä olla.

Kun potilas joutuu eristyshuoneeseen, pitää hoitohenkilökunnan tarkkailla häntä koko ajan. Se tapahtuu pienen ovessa olevan ikkunaruudun läpi. Eristyshuoneen visiitti voi kestää tunteja. Saman ajan hoitajan pitää seistä ikkunan takana ja tarkkailla potilasta.

Lisäksi vessa pitää olla eristyshuoneessa olevan potilaan saatavilla, mutta vessa sijaitsee lukitun eristyshuoneen oven takana.

Psykiatristen sairaalojen rakennusbuumi

Valtaosa mielisairaaloista on rakennettu 1900-luvun alussa. Nyt käynnissä on jälleen rakentamisbuumi. Seuraavan kymmenen vuoden aikana on nousemassa yhdeksän uutta psykiatrista sairaalaa. Uusia psykiatrisia tiloja on suunnitteilla ja rakenteilla ainakin Kajaaniin, Tampereelle, Jyväskylään ja Turkuun.

Turussa on kuunneltu potilaita asiantuntijoina uutta psykiatrista sairaalaa suunniteltaessa. Sairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

– Tavoitteena on, että Turussa olisi tuolloin yksi Euroopan hienoimmista sairaaloista, sanoo hankkeen projektipäällikkö Pekka Makkonen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Uppsalan psykiatrisessa sairaalasta otetaan mallia tulevaan Turun sairaalaan. Pekka Makkonen / Tyks

Turun uusi psykiatrinen sairaala on tulossa keskeiselle paikalle Kupittaan aseman viereen. Makkonen kertoo, että metsämielisairaaloiden aika on ohi. Turkuun valmistuva sairaala on Suomen ensimmäinen keskeisellä paikalla oleva psykiatrinen sairaala.

Mallia on haettu Pohjoismaista ja Hollannista. Erityisen mieltynyt Makkonen on Uppsalan psykiatriseen sairaalaan, joka on toiminut mallina uudelle Turun sairaalalle. Ruotsalaissairaalan yhteydessä on muun muassa ravintola, kirjasto ja luentosali.

– Se luo avoimuuden ja vähentää mielenterveyden ongelmien stigmaa, Makkonen kuvailee.

Turun sairaalan yhteyteen on suunniteltu muun muassa postin ja Kelan toimipistettä sekä avointa kirjastoa.

– Sitten kun sairaala on valmis ja istun aulassa, niin en tiedä onko viereinen ihminen potilas, lääkäri, hoitaja vai joku, joka on muuten vaan käymässä siellä. Näin aulaan kävelevä ihminen ei saa heti mielisairaan leimaa, Makkonen jatkaa.

Lisäksi omaiset pystyvät yöpymään Turun uudessa psykiatrisessa sairaalassa.

Uppsalan uusi psykiatrinen sairaala valmistui vuonna 2015. Sairaalan yhteydessä on kirjasto ja ravintola. Uppsalan sairaalasta on otettu mallia Turun vuonna 2023 valmistuvaan psykiatriseen sairaalaan. Pekka Makkonen / Tyks

"Tämä oli ehdottomasti paras hoitojaksoni ikinä"

Jenni on myös ollut nykyaikaisissa tiloissa hoidossa, joissa on omat huoneet.

– Nyt täällä on avattu ihan uusi vastaremontoitu osasto, joka on ihan luksusta yhden hengen huoneineen ja omine suihkuineen.

Nainen kertoo, että osastojaksoillaan hän ei ole viihtynyt ulkona. Yksi sairaala kuitenkin innosti ulkoilemaan.

– Siellä oli metsä ihan vieressä. Metsä oli täynnä pitkiä polkuja, joita oli ihanaa kävellä yksin rauhassa tai hoitajan kanssa jutellen. Tällä hoitojaksolla sain myös pudotettua painoani, koska liikuin niin paljon. Tämä oli ehdottomasti paras hoitojaksoni ikinä, Jenni kuvailee.

Hän toivoo, että potilaiden lapset huomioitaisiin paremmin osastoilla.

– Potilaiden lapsia ei ole huomioitu ollenkaan. Niin ulkona kuin sisälläkin voisi olla lapsille leluja ja muuta tekemistä.

Hoitajat seuraavat osaston ja sen ulkopuolen tapahtumia muun muassa valvontakameroiden avulla. Mikko Savolainen / Yle

"Palvelua käyttävät ovat hirveän vähään tyytyväisiä"

Kehnokuntoisen psykiatrisen osaston kylkeen Lappeenrannassa nousi viime vuonna uusi keskussairaala. Psykiatriselta osastolla ymmärretään, ettei rahaa riitä kaikkeen.

– Nämä on elämän realiteetteja, ettei kaikkea voida rakentaa yhtä aikaa, toteaa Vesa Piikki.

Osaston esimies Piikki ei ole perin toiveikas parempien tilojen saamisen suhteen. Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkosen mukaan akuuttia tarvetta uusille tiloille ei ole.

– Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Kyllähän niissä voi vielä toimia, toimitusjohtaja sanoo.

Mielenterveyspotilaat pitävät harvoin meteliä toiveistaan.

– Kyllähän meidän palvelua käyttävät ovat hirveän vähään tyytyväisiä. Meidän asiakaskunta ei ole kaikkein äänekkäin ja vaativin ryhmä, ynnää Piikki.