Tukehtumisvaara pikkulapsille – Tulli kielsi paljetein koristelluilta suosikkileluilta pääsyn markkinoille, myös EU varoittaa

Suomen tulli on kieltänyt markkinoille pääsyn joukolta suosittuja, paljetein koristeltuja pehmoleluja. Syynä on tukehtumisvaara. Myös EU-komissio on julkaissut niistä varoituksen nettisivuillaan, jotta myös muissa EU-maissa tiedetään niistä.

Tullin testaamista leluista on irronnut pieniä paljetteja liian helposti. Hitiksi nousseet paljettilelut ovat tulleet markkinoille viime talven aikana.

– Olemme tutkineet 13 erilaista paljettilelua ja ne ovat kaikki menneet hylkyyn. Mitkään eivät ole täyttäneet (turvallisuus)vaatimuksia. Niistä kaikista on irronnut pieniä osia ja ne ovat aiheuttaneet tukehtumisvaaran, sanoo valvontajohtaja Mikko Grönberg Tullista.

Tullin Mikko Grönbergin mukaan satakunta leluerää hylätään vuosittain tuoteturvallisuustestissä. Markku Pitkänen / Yle

– Ne on nyt Tullin valvonnassa. Niitä ei saa saattaa markkinoille tällä hetkellä, Gräönberg tähdentää.

Grönberg kuitenkin huomauttaa, että paljettilelut eivät ole markkinoille saattamisen kiellossa kategorisesti, vaan kielto koskee ainoastaan Tullin testeissä määräysten vastaisiksi todettuja tuotteita.

Tulli päätyi kieltoon viime kuukausina tehtyjen vetotestien jälkeen.

15 prosenttia hylätään

Tullilaboratorio selvittää vuosittain 600–700 lelun tuoteturvallisuuden. Puutteita löytyy yllättävän monesta.

– Niistä sellainen 15 prosenttia päätyy hylkyyn. Noin sata leluerää hylätään vuodessa, Grönberg kertoo.

Hittileluissa on ilmennyt turvallisuuspuutteita aiemminkin muun muassa limaleluissa ja ns. spinnereissä.

– Spinnereistä irtosi paristoja ja limaleluissa oli kemiallisia ongelmia, kertoo fyysikko Mikko Kontiainen Tullilaboratoriosta.

Testatuista pehmoleluista on irronnut pieniä koristepaljetteja liian helposti. Markku Pitkänen / Yle

Lelujen lisäksi Tulli selvittää myös lukuisten muiden käyttö- ja kulutustavaroiden, kuten vaatteiden ja kosmetiikan vaatimustenmukaisuutta. Myös elintarvikkeet työllistävät paljon.

Kaikkiaan Tullilaboratoriossa tutkitaan vuosittain 4 000–5 000 tuoteturvallisuusvalvonnan näytettä.

– Kokonaisuudessaan testatuista tuote-eristä hylätään tai huomautetaan 20 prosenttia, mutta se vaihtelee paljon tuotekategorioittain, Grönberg kertoo.

Riskituotteista tietoa EU:lle

EU-maat lähettävät tietoa havaitsemistaan riskituotteista EU-komissiolle. Harkinnan jälkeen komissio julkaisee nettisivuillaan tietoa näistä tuotteista, jos arvelee sen olevan tarpeellista tietää myös muissa EU-maissa. Näihin kulutustavaroita koskeviin ns. Rapex-ilmoituksiin voi tutustua täällä (siirryt toiseen palveluun).

Komissio on nyt julkaissut tämän paljettileluihin liittyvän varoituksen nettisivuillaan. Jyrki Ojala

Komissio on julkaissut nyt myös paljettileluihin liittyvän varoituksen sivuillaan (kuva yllä). Varoitus löytyy tuoreen Safety Gate - Most recent alerts viikkoraporttien (Weekly reports) julkaisujen kohdasta report 22 (31/05/2019). Tässä linkki siihen (siirryt toiseen palveluun). Varoitus paljettileluista löytyy listauksen loppupäästä, ja vaatii melkoisen rullauksen alaspäin.

– Oletuksena on, että komission sivuilla julkaistu varoitus johtaa kyseisten lelutyyppien laajempaan näytteenottoon ja tutkimiseen koko EU-alueella, Grönberg sanoo.

Grönbergin mukaan myös leluvalmistajat seuraavat näitä Komission varoitussivuja ja niillä on samalla korjaavaa sekä ennaltaehkäisevää vaikutusta, kun nyt todettuihin puutteisiin kiinnitetään laveammin huomiota.

– Näin tämän tyyppisten määräysten vastaisten ja pienille lapsille tukehtumisvaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoillepääsy hankaloituu koko unionin alueella, Grönberg kuvaa tehoa.