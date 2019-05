Uudesta ainutlaatuisesta veneilyreitistä suuret odotukset – saksalaisturisteja, satoja huviveneitä, risteilyalus

Vuoden kuluttua valmistuva Kimolan kanava tulee yhdistämään Konniveden ja Pyhäjärven väylät toisiinsa Kouvolan ja Heinolan välillä. Seitsemän kilometriä pitkä väylä on entinen uittokanava, jota parhaillaan kunnostetaan veneilijöiden käyttöön.

Kimolan kanava sijoittuu Iitin ja Kouvolan alueille. Yle

Kanavan erikoisuus ovat suuri sulku ja sitä seuraava veneilytunneli. Sulussa pudotuskorkeus on peräti 12 metriä.

Sulun jälkeen veneet kulkevat 70 metriä pitkän tunnelin läpi. Kyseessä on Euroopan oloissakin harvinainen tunneli, sillä vastaavia löytyy vain Englannista. Siellä niillä liikkuvat jokilaivat.

Kimolan kanavassa rakennetaan parhaillaan uutta sulkua, jonka pudotuskorkeus tulee olemaan 12 metriä. Suomessa on yksi tätä suurempi sulku, se sijaitsee Saimaan kanavassa Mälkiällä. Jari Tanskanen / Yle

Tuhansia turisteja ja kymmeniä uusia työpaikkoja

Uuden kanavan valmistuminen on Suomen oloissa poikkeuksellista, ja kanavalle odotetaankin runsaasti veneilijöitä. Heinolan, Iitin ja Kouvolan teettämän selvityksen mukaan Kimolan kanavassa voitaisiin ensimmäisinä vuosina tehdä jopa pari tuhatta venematkaa.

Iitin Vuolenkosken kesätori piristyy kesäristeilyjen myötä. Antro Valo / Yle

Se tarkoittaa alueelle myös merkittävää matkailutuloa. Erityisesti Iitin Vuolenkoskella odotetaan kanavan avautumista.

– Ravintolapalveluiden kehittämistä olemme miettineet. Totta kai matkailijat elvyttävät kesätoria, ja tarvetta on veneiden huolto- ja korjauspalveluille, sanoo Vuolenkosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eero Paronen.

Kyläyhdistys etsii parhaillaan yrittäjiä, jotka olisivat valmiit aloittamaan yritystoiminnan kylällä.

Risteilyturisteja Saksasta luontomatkalle

Uuden kanavan tuloa ennakoi myös se, että säännöllinen risteilyliikenne käynnistyy Heinolan ja Iitin Vuolenkosken välillä yli kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Kanavan valmistuttua reitti jatkuu kanavansuulle ja mahdollisesti Kouvolan Voikkaalle asti.

Heinolan ja Vuolenkosken välillä alkoivat laivaristeilyt kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen, kun M/S Pyhäjärvi saapui ensikäynnille. Vuolenkosken kyläyhdistyksen edustajat Eero Paronen ja Seppo Lehtinen luovuttivat laivuri Risto Turuselle saunavastan käytettäväksi laivan saunassa. Jari Tanskanen / Yle

Laivaristeilyjä varten perustettu Heinolan laivaosakeyhtiö on siirtänyt Kiteellä aiemmin palvelleen M/S Pyhäjärven Konnivedelle.

Kotimaisten matkailijoiden lisäksi laivalle odotetaan vuoden kuluttua jo runsaasti saksalaisturisteja, sillä luontomatkoilla on kysyntää Keski-Euroopassa. Kymenlaaksoon on hyvät lentoyhteydet Lappeenrannan tai Helsinki-Vantaan lentokenttien kautta. Matkojen markkinointi on juuri alkamassa.

Laivuri Risto Turunen Heinolan laivaosakeyhtiöstä ohjaa M/S Pyhäjärveä Konnivedellä. Antro Valo / Yle

Mahdollista on, että vuoden kuluttua Heinolasta ja Iitin Vuolenkoskelta pääsee laivalla päivittäin risteilylle Kimolan kanavalle.

– Jos ensi vuonna turistivirta kasvaa, sitten höyläämme kanavaristeilyjä, ja niiden lisäksi voidaan ajaa tilausristeilyjä, sanoo laivuri Risto Turunen Heinolan laivaosakeyhtiöstä.

Paikallisillekin tuntematon Konnivesi

Matka Heinolasta Vuolinkoskelle kestää 50-paikkaisella aluksella puolitoista tuntia. Avajaisristeilyllä mukana oli lähinnä paikallisia asukkaita, mutta monelle matka Konniveden läpi oli ensimmäinen.

– Kyllä tiesin, että Kymen rannat ovat kauniita, mutta että ne ovat näin kauniita, se tuli yllättäen, ihastelee maisemia ensiristeilyllä mukana ollut heinolalainen Helga Nurminen-Ekholm.