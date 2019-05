Syyrian hallituksen iskuissa kuoli ainakin yhdeksän ihmistä – Israel kertoo iskeneensä ilmatorjunta-asemaan

Kapinallisten alueiden pommituksissa on kuollut kuukauden sisällä 215 siviiliä, heistä 47 on lapsia.

Syyrian hallituksen ilmaiskut tappoivat ainakin yhdeksän ihmistä kapinallisten hallussa olevan Idlibin maakunnan alueella maanantaina, kertoo uutistoimisto AP.

Lisäksi ihmisoikeusjärjestön Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan kuusi ihmistä kuoli Hazareenin kylässä noin 40 kilometriä Idlibistä etelään.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Syyrian hallitus on ottanut valtaansa suurimman osan maasta Iranin ja Venäjän tuella. Kapinallisten hallitsemien Idlibin ja Haman alueella asuu kolme miljoonaa ihmistä, joilla ei ole pakopaikkaa presidentti Bashar al-Assadin hallituksen joukkojen iskuilta. Ihmisoikeusjärjestön mukaan huhtikuun lopulla alkaneiden pommitusten aikana kapinallisten alueella on kuollut 215 siviiliä, heistä 47 on lapsia. Vastaavasti hallituksen alueilla on kuollut 21 siviiliä kapinallisten tulituksissa.

Idlibin alue on ollut Syyrian kapinallisten hallussa vuodesta 2015 lähtien. Nyt alueen suurin kapinallisryhmä on monesta ääri-islamilaisesta ryhmittymästä koottu Tahrir al-Sham. Siinä voimakkain järjestö on terroristijärjestö Nusran rintama, joka tunnettiin aiemmin Syyrian al-Qaidana.

Israel kertoi iskustaan

Israel kertoo iskeneensä Syyrian armeijan ilmatorjunta-asemaan, joka ampui yhtä Israelin sotakonetta maanantaina. Syyrian valtion omistaman uutistoimiston Sanan mukaan iskussa kuoli yksi sotilas ja yksi loukkaantui.

Israelin armeijan mukaan syyrialaiset ampuivat Pohjois-Israelissa rutiinilennolla ollutta hävittäjää, minkä vuoksi kostoisku tehtiin. Hävittäjään ei tullut osumaa, mutta ammus päätyi Israelin puolelle, kertoo uutistoimisto Reuters.

Uutistoimisto AP:n mukaan on harvinaista, että Israel ilmoittaa iskeneensä Syyriaan. Viime aikoina se on kuitenkin kertonut iskuistaan iranilaisiin kohteisiin siellä..

Israelin kerrotaan tehneen viime vuosina satoja iskuja Syyriaan. Iskut ovat olleet suunnattuina juuri Iranin sekä libanonilaisten shiiamuslimien järjestön Hizbollahin kohteisiin. Nämä molemmat tukevat Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia.

Lue myös:

USA: Syyriassa merkkejä siitä, että hallitus on käyttänyt kemiallisia aseita (22.5.)

Syyrian Idlibin kapinallisaluetta pommitetaan rajusti (3.5.)