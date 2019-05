Ruotsin sosiaaliministeri saanee pitää paikkansa – "Yksi eniten sosiaalisessa mediassa vihaa kohdanneista naisista"

Annika Strandhäll saanee pitää paikkansa Ruotsin hallituksessa. Pääministeri Stefan Löfvenin (vas.) mielestä Strandhäll on yksi eniten vihaa sosiaalisessa mediassa kohdanneista naisista.

Annika Strandhäll saanee pitää paikkansa Ruotsin hallituksessa. Pääministeri Stefan Löfvenin (vas.) mielestä Strandhäll on yksi eniten vihaa sosiaalisessa mediassa kohdanneista naisista. Erik SIMANDER / AFP

Ruotsissa punavihreää vähemmistöhallitusta tukeva keskusta ei aio äänestää sosiaaliministeri Annika Strandhällin epäluottamuksen puolesta.

Epäluottamuslauseesta äänestetään Ruotsin valtiopäivillä tänään. Hallitusta tukeva keskusta ilmoitti pidättäytyvänsä äänestyksestä. Keskustan parlamenttiryhmä päätti asiasta maanantai-iltana puhelinkeskustelussa.

– Epäluottamuslause on valtiopäivien terävin ase ja siksi sitä pitää käyttää suurella varovaisuudella, summasi keskustapuolueen ryhmänjohtaja Anders W Jonsson.

Keskusta ei silti suostu äänestämään suoraan epäluottamusta vastaan, sillä Jonssonin mukaan Strandhällin käytöksestä on herännyt kysymysmerkkejä.

Oppositiopuolueet ovat esittäneet epäluottamusta, sillä ne väittävät Strandhällin erottaneen Kelaa vastaavan Försäkringskassan-viraston pääjohtajan vaalitaktisista ja puoluepoliittisista syistä.

"Viha tanssii ja juo samppanjaa"

Epäluottamuslause on saanut tukea myös vähemmistöhallitusta tukevalta liberaalipuolueelta. Lisäksi maltillisen kokoomuksen aloittamaa epäluottamuslausetta tukemaan ovat ilmoittautuneet kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit. Näiden puolueiden äänet eivät aivan riitä epäluottamuksen läpimenoon.

Pääministeri Stefan Löfven on kritisoinut epäluottamuslausetta kovin sanoin. Hänen mukaansa Strandhäll on joutunut sosiaalisessa mediassa valtavan vihan ja hyökkäysten kohteeksi. Löfvenin mukaan hyökkäyksillä on yhteys maltillisen kokoomuksen alullepanemaan epäluottamuslauseeseen.

– Hän (Strandhäll) on yksi eniten sosiaalisessa mediassa vihaa kohdanneista naisista, ja juuri viha tanssii ja juo samppanjaa, jos tämä roistokampanja onnistuisi. Kehotan kaikkia osallisia miettimään tarkoin, haluatteko olla mukana tällaisessa, Löfven totesi.

Hän on kummastellut sitä, miksei oppositio malta odottaa valtiopäivien perustuslakivaliokunnan selvitystä erottamisjupakasta. Selvityksen on määrä valmistua kesäkuun alussa.