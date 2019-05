Ainakin 45 ihmistä kuollut ja 200 kateissa laivan upottua kongolaisella järvellä

Ainakin 45 ihmistä on kuollut ja 200 on kateissa, kun laiva upposi Mai-Ndombe-järvellä Kongon demokraattisessa tasavallassa lauantaina, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun) verkkosivuillaan. Kuolleista 11 on lapsia.

Alueen kuvernöörin Antoine Masamban mukaan aluksessa oli kyydissä yli 400 ihmistä. Suurin osa kyydissä olleita oli BBC:n tietojen mukaan opettajia, jotka olivat matkalla lunastamaan palkkojaan. Vanhan ja huonokuntoisen laivan kapteeni on pidätetty ja poliisi tutkii uppoamisen syitä. Etsintöjen uskotaan kestävän jopa kahdesta kolmeen viikkoa.

BBC:n mukaan laivaonnettomuudet ovat Kongossa yleisiä, sillä ne ovat usein ylisuuressa lastissa ja huonosti ylläpidettyjä. Viime kuussa 167 ihmistä kuoli kahdessa veneilyonnettomuudessa Kivujärvellä. Tämän jälkeen maan presidentti Felix Tshisekedi määräsi pelastusliivit pakollisiksi laivaliikenteeseen, mutta ei ole varmuutta, oliko tämänkertaisessa onnettomuuslaivassa matkustaneilla liivejä vai ei.

Kongossa maantiet ovat huonokuntoisia ja moniin paikkoihin pääsee vain vesitse tai lentämällä.