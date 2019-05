Yli 40 kilometrin päästä mereltä Kemijoesta löytyi yksinäinen Perämeren hylkeen kuutti – "Kovasti oli äkäinen ja pullea kaveri"

Tervolasta Kemijoesta on löytynyt hylkeen poikanen eli kuutti. Kuutti löytyi Kemijoen rannalta, kuntakeskuksen kohdalta kunnantalon laiturin luota. Löytöpaikasta on matkaa hylkeen kotivesiin Perämerelle 40 kilometriä linnuntietä.

Eläimen havainneet ohikulkijat ottivat asiasta yhteyttä riistanhoitoyhdistykseen. Suurpetoyhdyshenkilö Hannu Kähkönen kävi toimittamassa hylkeen paikalliselle eläinlääkäriasemalle tarkastettavaksi.

– Ensimmäisenä tuli mieleen, että perus maanataipäivä. Ammatti on opettanut, että mitä vaan voi tulla vastaan, naureskeli eläimen tarkastanut eläinlääkäri Paula Kurth Tervolan eläinlääkäriasemalta.

Hylje vaikutti Kurthin mukaan olosuhteisiin nähden reippaalta – se jopa yritti näykätä sekä tarkastuksen tehnyttä Kurthia että eläintä kuljettanutta Kähköstä.

– Hyvältä vaikutti kuutti, ei näkynyt ulkoisia vaurioita. Kovasti oli äkäinen ja pullea kaveri, että syönyt hyvin. Päädyttiin siihen, että sen voi ihan huolettomasti viedä takaisin mereen, Kurth kertoo.

Kuutti kopattiin vedestä lohihaavilla

Kähkösen mukaan hylje uiskenteli kunnantalon laiturin luona rauhallisena, eikä yrittänyt karkuun. Hän nappasi vieraaseen ympäristöön joutuneen hylkeenpoikasen autonsa kyytiin lohihaavilla.

– Ajattelin, että eihän tämä ihan tavallinen SRVA (suurriistavirka-apu) -keikka ole. Toiminnanohjaaja soitti ja pyysi minua käymään paikalla ja ajattelin, että käydään nyt hoitamassa eläin sieltä turvaan, Kähkönen sanoo.

Kähkönen tai eläimen tarkastanut Paula Kurth eivät tehneet jokiveteen joutuneesta kuutista tarkkaa lajinmääritystä, mutta heidän mukaansa eläin vaikutti Perämeren norpan eli itämerennorpan (Phoca hispida botnica) poikaselta.

Sekä Kurth että Kähkönen ovat ymmällään siitä, miten norppa on päätynyt Tervolaan asti. Matkaa mereltä on paljon ja lisäksi ylitettävänä on kaksi korkeaa voimalaitospatoa Isohaarassa ja Taivalkoskella.

– Sitä me ollaan kovasti pohdittu, että miten se päätyi tänne. Onhan sillä aikamoinen mönkiminen jos se on maata pitkin kahden voimalaitoksen ohi, Kurth sanoo.

Kähkönen epäilee, että ihmisen toiminnalla on voinut olla vaikutusta asiaan.

– Minusta sillä näytti olevan jotain esimerkiksi verkon jälkeä kyljessä, että kyllä epäilys on että voisiko olla jonkun ihmisen mukana tullut, Kähkönen pohtii.