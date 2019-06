mmattikorkeakoulun ruokalassa istuvat ensihoitajiksi opiskelevat parikymppiset Iida Pöllänen, Vilma Ilomäki, Tuuli Pihlajamäki ja Janiina Jokinen. Jälkiruoaksi pöydälle tuodut kolme salmiakkipussia saavat heidät riemun valtaan.

Pussin sisältö hupenee nopeasti. Suosikiksi nousee karkeista kovin, jonka maku säilyy suussa kauimmin.

Tuntuu, että salmiakki hävittää ainakin hetkeksi ajatukset opiskeluista ja arjen raskaudesta. Kaikki nauravat ja hymyilevät: "Salmiakista tulee hyvä olo."

Naiset alkavat pohtia, miksi he iloitsevat salmiakista: "Salmiakista ei tule ällö olo niin kuin hedelmäkarkeista", "Salmiakki ei ole liian makea", "Kovan salmiakin maku kestää suussa pitkään".

Suussa pyörivä salmiakki on yhtä erikoinen kuin sen herättämä tunne. "Salmiakissa on niin omanlainen maku, että sitä on vaikea selittää", tiivistää Janiina Jokinen.

Näille naisille salmiakki ei ole vain karkki. Se on heitä yhdistävä makuelämys, joka maistuu kaikissa muodoissa: karkkina, jäätelössä, liköörissä tai vaikka keksissä: "Suklaa, jonka seassa on salmiakkia, on tosi hyvää".