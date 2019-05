Uusi elokuvateatteri Sodankylän elokuvajuhlille

Uudessa elokuvateatterissa on 200 paikkaa, mikä on kaksinkertainen määrä vanhaan telttaan verrattuna.

Sodankylän elokuvajuhlille mahtuu jatkossa aiempaa enemmän katsojia. Uusi kaarihallin näköinen teltta otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön ensi kuussa. Uudessa elokuvateatterissa on 200 paikkaa, mikä on kaksinkertainen määrä vanhaan telttaan verrattuna. Uusi tila korvaa vanhan teltan.

– Uudessa kaarihallissa on nimeltään Kitisen kino, joka oli suunnitteilla jo kaksi vuotta. Tämä on tehty sitä varten että me lisätään asiakaspaikkoja, koska asiakasmäärät ja elokuvamäärät ovat lisääntyneet ja on ollut vähän hankala saada lippuja. Ongelma poistetaan tällä, Sodankylän elokuvajuhlien toiminnanjohtaja Ari Lehtola sanoo.

Sodankylän elokuvajuhlilla saavat Suomen ensi-iltansa muun muassa J-P Valkeapään ohjaama elokuva Koirat eivät käytä housuja sekä Mikko Mattilan Freud, Marx, Engels & Jung -yhtyeen laulajasta Pekka Myllykoskesta kertova dokumenttielokuva Mystinen metsätyömies.

Elokuvajuhlat järjestetään 12.-16. kesäkuuta.