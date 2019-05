Nuori mies: spermasi on heikompaa kuin isäsi sperma – syytä ei tarkkaan tiedetä

Suomessa sperma on laadukkaampaa kuin Euroopassa keskimäärin, mutta meilläkin suunta on alaspäin.

Sperman laatu heikkenee jatkuvasti Euroopassa ja kaikkialla teollistuneessa maailmassa. Kehityksen syy on osin yhä arvoitus.

Vuonna 2017 valmistuneessa metatutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) vedettiin yhteen yhteensä 185 tutkimuksen tuloksia. Selvisi, että siittiöiden määrä siemennesteessä oli yli puolittunut vajaassa neljässä vuosikymmenessä.

Aivan tuore on tutkimus, jonka mukaan Sveitsi on sperman laatua verrattaessa heikoimpien maiden joukossa Euroopassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2 500:n 18–22-vuotiaan nuoren sveitsiläismiehen spermaa: siittiösolujen määrää, liikkuvuutta ja muotoa.

Peräti 17 prosentilla miehistä siittiöitä oli alle 15 miljoonaa millilitrassa, mitä Kansanvälinen terveysjärjestö WHO pitää heikentyneen hedelmällisyyden rajana.

Jos siittiöitä on alle 40 miljoonaa millilitrassa, pitenee hedelmöittymiseen kuluva aika merkittävästi, sanoo Geneven yliopiston tutkija Serge Nef tutkimustiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun) Koko tutkimus on julkaistu Andrology-lehdessä. (siirryt toiseen palveluun)

Sveitsiläistutkimuksen hälyttävä tulos oli myös se, että vain 38 prosentilla sperma täytti WHO:n terveen sperman vaatimukset.

Syy yhä arvausten varassa

Miksi teollisuusmaiden nuorten miesten sperman laatu sitten heikkenee?

Syystä ei ole tarkkaa varmuutta, mutta epäiltyjä riittää: äidin raskaudenaikainen tupakointi, alkoholi, stressi sekä altistuminen tuholaismyrkyille.

Tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta mainitsee vielä yhden ehdokkaan: hormonit. Hormoneja alettiin epäillä jo silloin, kun ensimmäiset raportit spermanlaadun heikkenemisestä tulivat julki.

Hormoneihin viittaa esimerkiksi se, että Tanskan ja Saksan kaltaisissa maissa, joissa kasvatetaan ja syödään paljon sikaa, spermatilanne on Euroopan heikoimpia. Sikojen kasvatusta tehostettiin aiemmin hormoneilla. Nykyisin EU-lainsäädäntö rajoittaa hormonien käyttöä lihantuotannossa.

Myös hormonaalisella ehkäisyllä voi olla samankaltaisia seurauksia.

Mika Gisslerin mukaan myös hormoneilla voi olla osansa heikoissa sperman laadussa. THL

Gisslerin mukaan ongelmana on, että useimmat tutkimukset perustuvat pieniin otoksiin, jolloin niistä on vaikea tehdä kunnollisia tilastoja.

Suomalaisille hyvä uutinen on, että maamme kuuluu muun muassa Viron ja Espanjan ohella niihin eurooppalaismaihin, joissa sperma on muita tasokkaampaa.

– Suomessakin mennään huonoon suuntaan, mutta toistaiseksi hitaammin kuin esimerkiksi Tanskassa, Gissler sanoo. Hänen mukaansa tanskalaisnaisista yli kolmasosa myös polttaa raskauden aikana, kun Suomessa luku on vain 15 prosenttia.

Kehitykseen ehtii vielä vaikuttaa

Tutkimusprofessori Gissler ei pidä peliä menetettynä.

Paljon ratkaisee se, korjaantuuko tilanne tulevien sukupolvien myötä vai tuleeko meille uusia ympäristöaltistuksia, hän sanoo.

Tuholaismyrkkyihin on pyritty vaikuttamaan esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja työsuojelu on parantunut niin, ettei työpaikoilla enää altistuta yhtä lailla kuin ennen. Nykyiset työsuojelusäännökset on otettu hyvin huomioon, arvioi Gissler.

Hän korostaa myös, että satunnainen altistuminen esimerkiksi puutarhan myrkyille ei vielä ole paha, mutta pysyvä altistus on hankala.

Spermanäytteen tutkimista mikroskoopilla. AOP

Sperman laatu ja kivessyöpä

Kehno sperma hankaloittaa lasten saantia, mutta sillä voi olla myös vakavia terveysvaikutuksia. Kivessyövän on todettu yleistyneen maissa, joissa sperma on heikkoa.

Tämä todettiin myös sveitsiläistutkimuksessa. Vuonna 1980 syöpätapauksia oli 7,6 sataa tuhatta miestä kohden. Vuonna 2014 luku oli noussut 10,4:ään.

Tutkija Serge Nefin mukaan sperman laadun on yleensäkin todettu olevan heikompi maissa, joissa kivessyöpää esiintyy muita enemmän. Suomi kuuluu tässäkin suhteessa Euroopan onnekkaisiin.

Tanskan ja Norjan kaltaisissa heikon sperman maissa kivessyöpää esiintyy selvästi enemmän. Tästä syystä Tanskassa on rutiini, että kivekset tarkastetaan terveystarkastusten yhteydessä.

Pitäisikö niin tehdä myös Suomessa?

– Toistaiseksi ei suositella kivesten rutiininomaista lääkärintarkastusta, mutta jos (kivessyöpä) yleistyy, tulee sekin varmaan pohdintaan.

Kaikeksi onneksi kivessyöpä on harvinainen sekä helppo diagnosoida ja hoitaa. Se voi kuitenkin olla fataali, jos sitä ei huomata ajoissa, Gissler sanoo.

Entä voiko spermansa laatua parantaa kotikonstein?

– Sperma on todennäköisesti hyvänlaatuista, kun ei tupakoi, eikä altistu hormoneille ja myrkyille. Mitä pienempi altistus, sitä parempi, sanoo Gissler.

