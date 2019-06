Teinityttö Joy seikkailee kahtiajakautuneessa tulevaisuuden maailmassa: Suomen ensimmäinen sarjakuva-animaatio kertoo dystopiasta ja viittaa myös nykyhetkeen

GRAARGH! THUMP! GASP! Tämähän kuin sarjakuvaa, muttei ihan: tuolla näkyy liikkuvia pilviä, tuon hahmon kädet nousevat ja laskevat ja ripeässä tahdissa vaihtuvat sarjakuvaruudut zoomautuvat välillä lähemmäksi, välillä kauemmaksi.

Lyhytelokuvamuodossa sarjakuva-animaation kaltaisia kokeiluja on Suomessakin jo ehditty tehdä, mutta kokonaisena sarjana suomalais-brittiläisenä yhteistyönä syntynyt Divine Consultants on laatuaan ensimmäinen.

Sarjakuva-animaatio on kahden toisiaan lähellä olevan taidemuodon hybridi, ja esimerkiksi Divine Consultantsin kohdalla tekotapa valikoitui myös taloudellisten syiden takia.

– Täysanimaation tekeminen on kallista – ainakin sillä laadulla, jolla sitä itse haluaisin tehdä. Jossakin vaiheessa meidän tarinamme oli edennyt huomattavasti pidemmälle, kuin sitä olisi ollut mahdollista toteuttaaa. Silloin syntyi idea kevyemmästä muodosta. Teimme ensin sarjakuvateaserin, josta siirryimme sarjakuva-animaation pariin. Divine Consultants on alun perinkin ollut varsin kokeellinen projekti, ohjaaja Juha Fiilin kertoo.

Kafkaa, Dantea ja nykyhetken mediailmiöitä

Divine Consultants sijoittuu tulevaisuuden maailmaan ja yhteiskuntaan, joka on jakautunut voimakkaasti kahtia. Vallassa ovat zenithit, jotka syrjivät vähemmistöön kuuluvia nadireita. Termit viittaavat tähtitieteen termeihin zeniitti ja nadiiri, jotka tarkoittavat taivaankannen ylintä ja alinta pistettä. Vastaavanlainen luokkajako löytyy muun muassa Fritz Langin tieteiselokuvasta Metropolis (1927).

– Divine Consultantsin maailmassa sukupuolella, rodulla tai iällä ei ole mitään merkitystä – on vain kaksi luokkaa eli me ja he, hyvät ja pahat. Jos maailma jakautuu kahtia voi käydä niin, että toisten utopia on toisten dystopia: toisilla on asioita, jotka puuttuvat toisilta kokonaan, Juha Fiilin kertoo.

Juha Fiilin Jussi Mankkinen / Yle

Sarjassa on myös selviä viittauksia nykyaikaan ja viime vuosien kuumottaviin mediailmiöihin.

– Politiikka on popularisoitunut ja twitter-postaukset voivat vaikuttaa maailman tapahtumiin radikaalisti, mikä on vaarallista. Tässä on selkeä paralleeli tämänhetkisen todellisuuden ja Divine Consultantsin välillä. Sarjasta löytyy myös kafkamaisia viittauksia byrokratiaan ja myöhemmin siinä sukelletaan dantemaisiin maailmoihin, Juha Fiilin sanoo.

Ei mikään perinteinen roolimalli

Divine Consultantsin päähenkilönä seikkailee 16-vuotias teinityttö Joy, joka ei sen paremmin ulkonäkönsä kuin käyttäytymisensäkään perusteella ole mikään perinteinen roolimalli. Joy kuulu nadireihin, mutta hänellä on vakaa tahto astua zenithien saappaisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi Joy muuntautuu muun muassa yksityisetsiväksi. Samalla ympäröivästä yhteiskunnasta alkaa paljastua outoja piirteitä.

Divine Consultantsin ääniroolittamisesta vastanneelle lontoolaiselle Debbie Stephensille Joyn etsiminen oli haastava, mutta mielenkiintoinen tehtävä. Sarjaan haettiin ääninäyttelijöitä Iso-Britannian lisäksi Espanjasta.

– Etsimme ääntä, josta löytyy itsetuntoa, voimaa ja selvä, joskaan ei aluekohtainen brittiaksentti. Kun kuulimme ensimmäisen kerran Martha Macintoshia tiesimme, että tässä Joy nyt sitten on, Stephens hehkuttaa Macintoshia, joka on aiemmin ääninäytellyt muun muassa Game of Thrones -videopelissä.

Debbie Stephens toimii Divine Consultantsissa myös tohtori Aliahin äänenä. Jussi Mankkinen / Yle

Stephensin mukaan Joy on hahmona moniulotteinen ja kiinnostava.

– Joy ei ole mikään tyypillinen feminiininen roolimalli: hän on voimakastahtoinen ja sisukas, hän tietää mitä haluaa ja myös saa sen. Minusta on hienoa, että tällainen hyvin relevantti hahmo on päähenkilönä teini-ikäisille suunnatussa sarjassa.

Divine Consultants on nähtävissä Yle Areenassa ja Ylen Instagramissa. Sarjan pääartistina on toiminut lukuisista animaatioteoksistaan ja musiikkivideoistaan tunnettu Jan Andersson. Yle on ollut tuottamassa sarjaa.