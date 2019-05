Se näyttää ihan tavalliselta ravintolalta, mutta on tosielämän tutkimuslaboratorio: sovelluksella lounastajan ruokatavat ja -hävikki syyniin

TurkuKupittaalla sijaitsevassa Flavoria-ravintolassa lounasruokailijalla on mahdollisuus saada ruokatunnilla muutakin kuin vain kupunsa täyteen. Ravintola on tosielämän tutkimuslaboratorio, jossa ruokaileva voi osallistua Turun yliopiston ruokailutottumuksia selvittävään tutkimukseen.

Ruokailijan on ladattava itselleen älypuhelimessa toimiva MyFlavoria-sovellus.

– Tutkimus antaa tietoa esimerkiksi siitä syödäänkö valittu ruoka ja kuinka paljon jää ruokahävikkiä, sanoo tieteellisen johtoryhmän puheenjohtaja, apulaisprofessori Mari Sandell.

Flavoria-tutkimusalustan tieteellisen johtoryhmän puheenjohtaja, apulaisprofessori Mari Sandell toivoo, että tutkimus tuo keinoja pienentää ruokahävikkiä. Petra Ristola / Yle

Varsinainen taikatarjotin

Jutuntekopäivänä lounaaksi on kinkkukiusausta. Ruokalinjaston alkupäässä tarjottimelle kerätään aterimet, lasi ja servetti samoin kuin aina muuallakin. Taika alkaa tarjottimen aktivoituessa, kun sen asettaa jonkun ruokalajin eteen.

Ruokaa otetaan lautaselle halutun verran ja linjasto laskee jokaisen lautaselle päätyvän ruokalajin grammamäärän. Kassalla maksamisen yhteydessä luetaan sovelluksen QR-koodi ja lautasen tiedot tallentuvat sovellukseen.

Kinkkukiusauksen lisäksi toimittajan lautaselle tulee pasta- ja amerikansalaattia, kurkkua, paahdettua parsakaalia sekä auringonkukansiemeniä. MyFlavoria-sovelluksen mukaan annos sisältää 183 kilokaloria. Rasvaa lautasella on 8,4 grammaa, proteiinia 6,6 grammaa ja imeytyvää hiilihydraattia 18,7 grammaa.

Tämä ruoka-annos sisältää 183 kilokaloria. Petra Ristola / Yle

Nippelitietona ruokailijalle sovellus kertoo lisäksi, että lounaslautasella on kiusausta 99 grammaa, amerikansalaattia 31 grammaa, pastasalaattia 31 grammaa, paahdettua parsakaalia ja auringonkukansiemeniä 56 grammaa sekä kurkkua 26 grammaa. Annoksen kokonaispaino on 243 grammaa.

– Tämä on Suomen ensimmäinen avoin tutkimusalusta, jossa tutkijat saavat helpon ja nopean kontaktin ihmisten aitoihin kokemuksiin joka päivä, sanoo Flavorian rakentamisesta vastaava kehityspäällikkö Mari Norrdal Turun yliopistosta.

Tärkeää tutkimustietoa laajalle alueelle

Kyseessä on monitieteinen tutkimus- ja kehityslaboratorio, sillä Turun yliopiston tiedekunnista mukana ovat lääketieteet, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä kauppakorkeakoulu.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen on innoissaan tutkimusravintolasta. Sen avulla saadaan myös paljon tietoa lääketieteellistä tutkimusta varten.

– Meidän täytyy tietää paljon enemmän siitä mitä me syömme. Jokainen syö päivittäin, mutta tiedätkö mitä syöt ja miten syöt? Ruoka vaikuttaa terveyteemme paljon enemmän kuin mitä olemme ajatelleetkaan, sanoo dekaani Pentti Huovinen.

Huovisella itsellään on ollut käytössä sovellus jo parisen viikkoa. Hänestä on hienoa saada tietää tarkalleen kuinka monta grammaa hän on mitäkin tuotetta ottanut lautaselleen.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen käyttää säännöllisesti MyFlavoria-sovellusta. Petra Ristola / Yle

– Saan pitkällä aikavälillä tietoa siitä, paljonko olen syönyt esimerkiksi salaattia kuukaudessa tai vuodessa. Se on arvokasta tietoa, varsinkin jos haluan muuttaa ruokailutottumuksiani.

Flavoria-tutkimusalustan avulla ruokailija saa itse kokea, miten syömällä voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin.

– Miten syöty ruoka näkyy meissä. Miten ruoka tukee hyvää oloa, eikä esimerkiksi syö liikaa, sanoo tieteellisen johtoryhmän puheenjohtaja, apulaisprofessori Mari Sandell.

MyFlavoria-sovellus kertoo mitä lounas on sisältänyt, ja kuinka paljon jätettä siitä syntyi. Petra Ristola / Yle

Keskiössä ruokahävikin pienentäminen

Syömisen päätteeksi tarjotin ruokailuvälineineen viedään arvioitavaksi. Tarjotin asetetaan roskisten eteen, jossa sen paino lasketaan. Mahdolliset biojätteet tai sekajätteet laitetaan roskiin. Ruokailun päätteeksi sovellus kertoo, että testilounaan biojätemäärä on kolme grammaa. Se tulee käytetyistä serveteistä.

Jätepisteellä mitataan roskikseen heitetyn biojätteen määrä eli tutkimus antaa tarkkaa tietoa myös hävikkiruoasta. Kestävän kehityksen näkökulma on yksi tärkeimmistä asioista mitä halutaan tutkia.

– Olisi ainutlaatuista, jos pääsisimme tutkimuksessa käsiksi keinoihin, miten ruokahävikkiä voitaisiin pienentää, Mari Sandell sanoo.

Flavoria-ravintolassa saa käydä syömässä myös ilman sovellusta tai tutkimukseen osallistumista. Asiakas antaa tieteelliselle ja kaupalliselle tutkimukselle käyttöluvan omien ruokavalintatietojen hyödyntämiseen vain ottamalla sovelluksen käyttöön.

Flavoria-tutkimusalustaa on rakennettu yhdessä monitahoisen tutkija- ja yritysjoukon kanssa. Se on esimerkki uudenlaisesta tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöstä, jossa yhteisenä tavoitteena on kansalais- ja kuluttajaymmärryksen lisääminen.

Flavoria-tutkimusalustan rakentamisesta vastaava kehityspäällikkö Mari Norrdal sanoo, että tutkimuksessa yhdistyvät tieteellisyys ja kaupallisuus. Petra Ristola / Yle

– Tämä on ainutlaatuinen ympäristö, jossa yhdistyvät tieteellinen ja kaupallinen tutkimus. Ja kun kyseessä on avoin innovaatioalusta, materiaalia ja tietoa jaetaan myös kuluttajille, sanoo Flavorian rakentamisesta vastaava kehityspäällikkö Mari Norrdal Turun yliopistosta.

Flavoria-tutkimusalustaan kuuluu myös moniaistilaboratorio Aistikattila, jossa elintarvikeyritykset voivat testata tuotteitaan erilaisissa ympäristöissä.

Lue lisää:

Havaijitunnelmaan ilman lentolippua – Turun yliopiston Aistikattila vie hajujen, äänien, makujen ja maisemien avulla maailman ääriin