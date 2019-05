Lapissa opiskelijoita harmittavat surkeat bussiyhteydet – reittejä on lakkautettu kannattamattomana

Ammattiopisto Lappian mukaan kaikkein hankalinta on ollut kulkea opintojen pariin Kemijokivarresta tai Simosta..

Haja-asutusalueiden huonot bussiyhteydet hankaloittavat esimerkiksi toisen asteen opiskelijoiden kulkemista kotoa käsin opiskelujen piiriin. Huonot kulkuyhteydet voivat johtaa siihen, että opiskelupaikka valitaan muualta kuin omalta seutukunnalta. Meri-Lapin kuntien ostopalveluina hankittavat bussivuorot ovat parhaillaan kilpailutettavana.

Ammattiopisto Lappian Tornion toimipisteessä on huomattu, että kaikkein hankalinta on ollut kulkea opintojen pariin Kemijokivarresta tai Simosta.

Simolainen leipuri-kondiittori opiskelija Suwanna Väänänen joutuu kulkemaan omalla autolla Torniossa.

– Minä tulin omalla autolla, koska bussipysäkki on kaukana, neljän kilometrin päässä ja lisäksi bussiyhteydet on huonot. Esimerkiksi koulun leipomovuoroon tullaan töihin tosi varhain. Lisäksi vien usein lapsen hoitoon ennen kouluun tuloa.

Kemiläinen musiikkiteknologian opiskelija Veli-Antti Liukko kertoo, että varsinkin illalla on hankala päästä bussilla kotiin.

– Jos on illalla treenejä tai muita bändiprojekteja, niin sitten illalla on vähän vaikea päästä pois. Se viimeinen bussi Torniosta käsin Kemiin päin lähtee liian aikaisin, kun yleensä treenit menee yhdeksään asti illalla. Tällöin oma kyyti on ainoa mahdollisuus.

Bussireitti Kemijokivarresta Tornioon rakennettiin alusta uusiksi

Lapissa on lakkautettu viime vuosina bussivuoroja kannattamattomana, niinpä kunnat ovat joutuneet hankkineet ostopalveluina täydentäviä vuoroja. Meri-Lapin seutulogistikko Kirsi Ylipiessa sanoo, että nyt kun toisen asteen oppilaitokset on keskitetty pääsääntöisesti Kemiin ja Tornioon, niin tämä tulee vaikuttamaan uusien yhteyksien suunnitteluun.

– Tällä hetkellä vaikein reitti on Tervolan ja Keminmaan suunta eli Kemijokivarsi. Kemiin sieltä on perinteisesti aika hyvät yhteydet, mutta Tornion yhteyksiä meidän on pitänyt alkaa rakentamaan ihan alusta uusiksi.

Meri-Lapin seudulliset täydentävät joukkoliikennepalvelut on kilpailutettu viimeksi vuosina 2016 ja 2018. Molemmat sopimuskaudet päättyvät tänä kesänä ja uusi kilpailutus on parhaillaan käynnissä.

–Toisen asteen opiskelijat on huomioitu. Heille on räätälöity tiettyjä vuoroja ja liitäntäyhteyksiä, kun ne ei aina istu ihan sinne perinteisiin koulukuljetuksiin.

– Kunnat ovat halunneet lähteä tukemaan näiden toisen asteen opiskelijoiden kulkemista koulussa sillä lailla, että he pystyvät kotoa käsin kulkemaan, toteaa Kirsi Ylipiessa.

Valtiolta saatava tuki kattaa tällä hetkellä noin 25 prosenttia ostopalveluina hankittavien vuorojen kustannuksista. Ilman kuntien rahallista panostamista, Meri-Lapin bussiyhteydet olisivat vielä toimimattomammat kertoo Ylipiessa.

–Sen nettokustannusarvio on ehkä noin 200 000 euroa vuodessa ja siitä useampi kymmenen tuhatta euroa menee ihan puhtaasti näihin toisen asteen kuljetusten järjestämiseen.

