Viirupöllö ruokkii jo poikasiaan, mutta suuri osa Lappiin lentäneistä etsii vielä kiivaasti kumppania – katso videot lintujen puuhista

Ärhäkkä viirupöllö puolustaa jo tiukasti poikasiaan, kun taas esimerkiksi pajulintujen pääjoukko on vielä kokonaan tulematta.

Lapin linnuston kesä on alkanut varsin epätasaiseen tahtiin: muun muassa viirupöllöt ja talitiaiset hoivaavat jo poikasiaan, kun viimeiset muuttolinnut eivät ole edes ehtineet vielä Rovaniemen korkeudelle.

Lappiin kesäksi pesimään tulevien lintujen muuttovaihe alkaa olla loppusuoralla.

– Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella on tällä hetkellä tullut noin 150 lajia. Kutakuinkin 25 lajia vielä puuttuu. Monien hyönteissyöjälintujen kuten meidän yleisimmän lajin pajulinnun pääjoukko on vielä kokonaan tulematta, kertoo Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yliopistotutkija Jukka Jokimäki.

Pajulinnun lisäksi esimerkiksi yleisimmistä lajeista lehtokerttu ja ruokokerttunen ovat vielä tulematta.

Esimerkiksi kirjosiepon kumppanin ja pesäkolon etsintä on kiivaimmillaan napapiirin korkeuksilla. Etelämpänä kirjosieppo on varmasti jo hautomisvaiheessa, mutta pohjoisempana pesintä on vasta alkuvaiheessa.

Kiireisimmät pesijät jo poikasvaiheessa

Varhaisimmat muuttajat ovat jo ehkä rauhoittuneet haudontavaiheeseen, mutta suuri osa Lappiin tulleista lintulajeista etsii vielä kiivaasti kumppania, kuten Rovaniemen kaupungin keskustan tuntumasta pesäkolon valinnut kaunis oranssinhohtoinen leppälintu.

Ennen vappua Pohjois-Suomea hellinyt lämpöaalto sai muuttolinnut liikkeelle hieman tavanomaista aikaisemmin.

– Ennen vappuahan tänne oli tullut todella paljon lintuja, että kevät oli edessä varmaan puolitoista viikkoa. Sitten tuli tämä kylmempi jakso ja tällä hetkellä ollaan ihan normaalissa tilanteessa, arvelee lintujen elämää Lapissa työkseen tutkiva Jukka Jokimäki.

– Ensimmäiset linnut kuten talitiainen ruokkii jo poikasiaan joissakin paikoissa ja räkättirastaat hautovat ja varmaan kohta myös ensimmäiset sorsapoikueet tulevat näkyviin. Tästä se jatkuu niin, että kiireisimmät alkavat muuttaa kohti etelää, kuten kuovinaaras jo lähti kohti etelää, Jokimäki jatkaa.

Noin sata kilometriä Napapiirin pohjoispuolella oli koppelolla jo toukokuun puolivälissä munat pesässä. Tapani Leisti / Yle

Pöllöt aloittavat pesimäpuuhat jo lopputalvella

Haukkojen pesintätilanne vaihtelee myös sen mukaan, ovatko muuttajia vai eivät.

– Haukat ovat pääsääntöisesti hautomisvaiheessa. Kanahaukoilla voi olla jopa poikaset, mutta esimerkiksi mehiläishaukka ei ole vielä saapunut Lappiin. Varmaan tällä viikolla ja ensi viikon aikana sekin saapuu tänne, arvelee rovaniemeläinen rengastaja ja lintuharrastaja Mikko Lantto.

Ympäri vuoden Suomessa viihtyvien pöllöjen pesintä on myös pitkällä. Pöllöt aloittavat kuhertelut ja puputuksen tavallisesti jo helmikuussa.

Tästä hyvänä esimerkkinä on pohjoisessa harvinainen viirupöllö. Rovaniemen lähialueella olevassa viirupöllön pesäkolossa ovat jo poikaset hoivattavana.

Uros kantaa pesään myyriä, jotka emä paloittelee poikasille sopiviksi paloiksi. Lantto korostaa, että pöllöjen pesintärauhaa ei saa eikä kannata häiritä.

Poikasiaan suojeleva viirupöllönaaras kurkistelee pesäkolosta. Mikko Lantto / Rovaniemi

– Jos vahingossa sattuu pesän lähelle ja kuulee varoittelevan pöllön niin kannattaa ehdottomasti vetäytyä nopeasti samaan suuntaan kuin mistä oli tullut. Esimerkiksi viirupöllö on äärimmäisen aggressiivinen varsinkin nyt kun poikaset ovat ihan pieniä. Se tulee ihan kiinni asti jos liian lähelle pesää eksyy.