Uusi käytäntö hämmentää: koiranäyttelystä voitetusta ruokasäkistä voi joutua maksamaan veroa – "Verottaja voi vielä olla hätää kärsimässä"

Jackrusselinterrieri Elvi arvostaa eniten lelupalkintoja. Muutaman euron vinkuleluja ei tulorekisteriin tarvitse ilmoittaa, mutta kun palkinnon arvo nousee useampiin kymppeihin on ilmoitus tehtävä. Ari Tauslahti / Yle

Jackrusselinterrieri Elvi on joensuulaisen kennel Suakkunan palkintorohmu. 3-vuotias narttu kisaa näyttelykehien lisäksi rally tokossa ja agilityssä, joten palkintokaappiin on kertynyt pokaaleja, ruusukkeita, leluja ja koiranruokaa.

Mitään arvokasta Elvi ei tänä vuonna ole voittanut, mutta se ei haittaa koiran omistajaa Satu Kovasta. Jo muutaman kymmenen euron arvoinen koiranruokasäkki voidaan katsoa verotettavaksi tuloksi.

Yllättävä menoerä on seurausta vuoden alussa käyttöön otetusta tulorekisteristä.

Kansalaisjärjestöt unohtuivat tulorekisterin valmistelussa

Tulorekisterin tavoitteena oli yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista. Se toteutui, mutta kaikkia rekisterin vaikutuksia ei osattu ennakoida.

Etenkin vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille tulorekisteri on ollut työläs. Lainvalmistelussa kansalaisjärjestöt jäivät kuulematta, ja se näkyy lopputuloksessa.

Pohjois-Karjalan seurakoirat ry:n rahastonhoitajana toimiva Satu Kovanen kertoo, että suurin muutos entiseen on ilmoitusajan lyheneminen. Kun yhdistys aiemmin pystyi ilmoittamaan maksamansa palkat ja päivärahat yhdellä kertaa vuoden lopussa, nyt tiedot pitää viedä rekisteriin viiden päivän sisällä maksupäivästä.

Toinen harrastusseuroja kismittävä muutos on kilpailupalkintojen 100 euron alarajan poistuminen. Sen seurauksena kaikki rahanarvoiset palkinnot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Satu Kovanen kisaa kasvattamiensa jackrusselinterrierien kanssa näyttelyissä, agilityssä ja rally tokossa. Ari Tauslahti / Yle

Isossa koiranäyttelyssä voidaan jakaa kymmeniä palkintoja. Ilmoitusten kirjaaminen käsin on työlästä, etenkin kun jokaisesta voittajasta tarvitaan yksityiskohtaiset tiedot henkilötunnuksesta lähtien.

– Eli tulorekisterin lisäksi on tunnettava tietosuojalaki. Mitä tietoja saa kerätä ja miten kauan niitä saa säilyttää, Satu Kovanen huomauttaa.

Tulorekisteri Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon on koottu kansalaisten palkkatiedot. Jokainen työnantaja ilmoittaa maksamansa palkan välittömästi maksun jälkeen eli rekisteri päivittyy lähes reaaliajassa. Vuoden 2020 alusta rekisteriin kirjataan myös eläkkeet ja etuudet. Tulotietoja tarvitsevat viranomaiset, kuten verottaja, Kela ja eläkelaitokset, saavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Palkanmaksajan hallinnollinen työ vähenee, kun tuloja ei tarvitse ilmoittaa erikseen kaikille viranomaisille.

Alkuvuodesta otsikoihin nousivat parin euron vinkulelut, joita koirakilpailuissa on totuttu antamaan palkinnoksi. Maaliskuussa verottaja tarkensi ohjeistusta linjaamalla, ettei vähäisiä palkintoja tarvitse ilmoittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi mitalit, pokaalit, kahvipaketit ja pienet tavarapalkinnot, kuten lippalakit.

Joensuulaisissa koiraharrastusseuroissa rajanveto on koettu vaikeaksi.

– Raja on vaarallisen häilyvä. Tarkkaa summaa on mahdoton sanoa, mutta jos nyt on saatu sponsorilta peruslahjoituksena pieni namupussi, niin ei sen takia kerätä henkilötunnusta ja tehdä ilmoitusta verottajalle, Satu Kovanen sanoo.

Naapuriseura Joensuun agilityurheilijoiden rahastonhoitaja Laura Tukiainen huomauttaa, että mikäli palkinto ilmoitetaan tulorekisteriin tulona, pitäisi osallistumismaksu ja matkakulut voida vähentää tulonhankintakuluna.

– Verottaja voi vielä olla koiraihmisten kanssa hätää kärsimässä, koska palkintojen arvot ovat hyvin pieniä verrattuna kilpailusta koituviin osallistumiskustannuksiin.

Lahjakorttien tilalle alennuksia, tavarapalkintoihin seuran tarroja

Koirakilpailuissa palkinnot ovat tyypillisesti pieniä leluja ja herkkuja, joten kovin usein palkinnoista ei jouduta ilmoittamaan. Sääntöjä myös sovelletaan.

Verottajan silmissä käypä arvo ratkaisee eli se, mitä tavarapalkinnosta saataisiin, jos se myytäisiin nyt. Koirakilpailujen järjestäjät ovat soveltaneet sääntöä kiinnittämällä palkintoon seuran tarran. Näin esimerkiksi ruokasäkkiä ei voi myydä uutena eteenpäin.

– Enää ei anneta lahjakortteja, jotka tulkitaan rahapalkinnoksi ja ilmoitettavaksi tuloksi. Tilalle on tullut starttikortteja, joilla voittaja saa alennusta seuraavan kilpailun osallistumismaksusta, Satu Kovanen kertoo.

Koiranäyttelyissä ja kilpailuissa jaettavat palkinnot ovat usein pieniä. Ruusukkeen lisäksi voittajat saavat usein pieniä leluja tai koiranherkkuja. Ari Tauslahti / Yle

Viranomaisten tiedon tarve säännösten takana

Verotuksen kannalta muutamien kymppien palkinnoilla ei ole suurta merkitystä, mutta toimeentulotukea myöntävälle Kelalle pienilläkin summilla on väliä.

Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmströmin mukaan säädösten taustalla on viranomaisten tiedon tarve.

– Verohallinnolla on samat säädökset kuin tähänkin saakka eli se, mikä katsotaan verotettavaksi tuloksi, ei ole muuttunut. Mutta esimerkiksi etuuspäätöksissä jokaisella ansaitulla eurolla voi olla vaikutusta etuuden suuruuteen, Holmström huomauttaa.

Viiden päivän määräaika on säädetty tulotietojärjestelmästä annetussa laissa. Holmströmin mukaan taustalla on etuuspäätöksille asetetut käsittelyajat.

– Viranomaisten on tehtävä päätös tietyssä ajassa ja reaaliaikaisella tiedolla on iso merkitys, että päätös tulee tehtyä oikein, Holmström sanoo.

Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström Verohallinnosta kertoo, että tulorekisteristä kerätään palautetta asiakaskyselyllä. Verkkokysely on auki kesäkuun puoliväliin saakka. Elise Tykkyläinen / Yle

Yhdistysten tiedoissa valtavat erot

Osalle yhdistyksistä tulorekisteri on edelleen tuntematon.

Soittokierros pohjoiskarjalaisiin yhdistyksiin ja urheiluseuroihin paljasti, ettei osa toimijoista ollut kuullutkaan esimerkiksi rahanarvoisten kilpailupalkintojen ilmoittamisesta.

Yhdistykset moittivat heikkoa tiedottamista. Joensuun agilityurheilijoiden rahastonhoitaja Laura Tukiainen kertoo, että tietoa tihkui vasta tämän vuoden puolella eli auttamatta liian myöhään.

Lisäksi alkuvuodesta niin tulorekisterin kuin verottajan asiakaspalvelut ruuhkautuivat, joten apua oli vaikea saada. Nyt palvelu on saatu toimimaan paremmin.

Satu Kovasen mukaan yhdistykset pitävät tulorekisteriä turhankin suurena peikkona. Kun ensimmäisen ilmoituksen saa tehtyä, seuraavat onnistuvat jo nopeammin.

Silti Kovanen iloitsee siitä, että tulorekisteri näyttää lisänneen kevytyrittäjyyttä. Kouluttajat ja tuomarit ovat hankkineet y-tunnuksia, jolloin he voivat periä matkakulut ja korvaukset laskuttamalla ja vastata itse veroistaan.

– Viime vuonna tein verottajalle 69 ilmoitusta, matkakulukorvauksia ja päivärahoja. Tänä vuonna ilmoituksia on tarvinnut tehdä toukokuun loppuun mennessä alle viisi, Kovanen kertoo.