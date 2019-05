YK-raportti: Yksityisyrittäjyys elinehto useimmille Pohjois-Koreassa, mutta yrittäjien yllä häilyy pidätyksen uhka

Suurin osa pohjoiskorealaisista joutuu turvautumaan yksityiseen yritteliäisyyteen, koska valtio ei enää toimita ihmisille riittävästi ruokaa. Yksitysiyrittäjyys antaa kuitenkin viranomaisille keinon kiristää ihmisiltä lahjuksia, kertoo tuore YK-raportti. (siirryt toiseen palveluun)

Raportti perustuu 214:n Pohjois-Koreasta paenneen ihmisen haastatteluihin.

Vuoden 1990 talousromahduksen jälkeen pohjoiskorealaiset eivät ole enää selviytyneet pelkästään valtion jakamien perustarvikkeiden ja valtion osoittaman työpaikan avulla.

Tämä on johtanut siihen, että työskentelystä epävirallisella sektorilla on tullut monille välttämätöntä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa noin kolme neljäsosaa pohjoiskorealaisista on riippuvaisia toiminnasta yksityisillä markkinoilla.

Vaikka yksityisyritteliäisyys on vakiintunutta, juridisesti se on edelleen harmaata aluetta. Tämä on johtanut siihen, että yksityisyrittäjät ovat viranomaisten armoilla. Voidakseen toimia ja välttääkseen pidätyksen heidän on oltava valmiita maksamaan lahjuksia, raporttiin haastatellut pohjoiskorealaiset kertovat.

– Vain ne, jotka pystyvät maksamaan lahjuksia ja ovat valmiit siihen, voivat saavuttaa Pohjois-Koreassa riittävän elintason, sanoo YK:n edustaja Daniel Collinge.

Pohjois-Korea torjuu raportin tiedot haastateltujen loikkarien tekaisemina.

Vanha ei toimi, uutta ei luoda

YK moittii Pohjois-Koreaa siitä, ettei se ole yrittänyt muuttaa epäonnistunutta julkista järjestelmää, mutta ei ole myöskään auttanut luomaan toimivaa ja laillista yksityistä järjestelmää turvatakseen väestönsä elintason.

YK:n arvion mukaan Pohjois-Korean 25-miljoonaisesta väestöstä yli 43 prosenttia on aliravittuja. Miljoonilla ei ole myöskään riittävästi puhdasta juomavettä tai puhtaanapitojärjestelmiä.

Samaan aikaan suuria summia uhrataan sotilaalliseen varusteluun. Pohjois-Koreassa on muun muassa väkilukuun suhteutettuna eniten sotilashenkilöstöä, YK-raportissa todetaan.

Pohjois-Korea on kiistellyt vuosikaudet ulkomaiden kanssa ydinohjelmastaan, jonka lakkauttamista etenkin länsimaat vaativat. Kiistan takia Pohjois-Koreaa vastaan on ollut voimassa YK-pakotteita vuodesta 2006 lähtien.