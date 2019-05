Kaksi jäänmurtajaa saavat uuden kodin Kotkasta: "Alukset siirtyvät perinteikkääseen merenkulkukaupunkiin"

Kaksi jäänmurtajaa saavat uuden tukikohdan Kotkasta.

Arctian jäänmurtajat Fennica ja Nordica siirretään kesän aikana Raumalta Kotkaan. Uusi tukikohta tulee olemaan Pikku-Hietasessa. Samalla Arctia luopuu jäänmurtajien laituripaikoista Raumalla.

– Kahden jäänmurtajan tukikohta on ollut Rauman telakan yhteydessä monta vuotta. Koska telakan käyttöaste kasvaa, tilauskannat ovat täynnä, ja toimintaa on paljon muutakin, niin päädyimme siihen, että laituripaikat siirretään Kotkaan, Arctian vt. toimitusjohtaja Hannu Ylärinne sanoo.

Arctialla on yhteensä kahdeksan jäänmurtajaa, joista kuusi pitää tukikohtaansa Katajanokalla Helsingissä.

– Pidämme erinomaisena asiana sitä, että alukset siirtyvät perinteikkääseen merenkulkukaupunkiin. Siirto Kotkaan tukee meidän operatiivista toimintaa. Jäänmurtajia tarvitaan Suomenlahdella aika usein talviaikaan. Kotka on myös lähempänä pääkaupunkiseutua, sieltä on lyhyempi matka kuin Raumalta, Ylärinne sanoo.

Arctiasta arvioidaan, että Nordica saapuu Kotkaan juhannuksen tienoilla ja Fennica hieman myöhemmin, heinäkuun puolen välin paikkeilla.

Huolletaan paikallisesti

Välillisesti tukikohdan siirto Raumalta Kotkaan tietää myös työtä seudulle.

– Kaksi isoa murtajaa kun siirretään, niin ne pyritään huoltamaan siellä, missä laituripaikka on. Ei tämä meidän puolelta suoranaisesti tuo uusia työpaikkoja, mutta huolto- ja kunnossapitotyössä on hyvinkin todennäköistä, että käytämme kotkalaista työvoimaa. Alueella on tarjolla paljon alan osaamista, jota voidaan hyödyntää, Ylärinne sanoo.

Kotkan jäänmurtajatukikohta perustetaan Kotka Marine Oy:n laituriin. Sopimus uuden vuokranantajan kanssa on allekirjoitettu tänään.

Jäänmurtajat tulevat sijoittumaan Suomen suurimman yleis- ja vientisataman alueelle.

– Jäänmurtajat tuovat mukanaan toiminta- ja huoltovarmuutta, mutta myös roppakaupalla positiivista imagoa, Hamina-Kotka Sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski kommentoi siirtoa.