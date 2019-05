Lieto suunnittelee muistavansa kolminkertaista maailmanmestaria Kaapo Kakkoa – paljastaa palkinnon ensi viikolla

Turun Palloseuraa edustava Kaapo Kakko on asunut aikoinaan Liedossa, joka on yhä hänen vanhempiensa kotikunta. Nykyään Kakko asuu Turussa. 18-vuotias nuorimies on voittanut lyhyen ajan sisällä kolme maailmanmestaruutta eri ikäluokissa.

Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela kertoo, että kunnanvaltuusto keskusteli muistamisesta kokouksessaan maanantaina.

– Erilaisia ideoita käytiin läpi ja keskusteltiin asiasta. En vielä kuitenkaan paljasta, millaiseen muistamiseen päädymme.

Lisätietoja on luvassa ensi viikolla. Poikelan mukaan Lieto tulee järjestämään Kakolle myös juhlatilaisuuden myöhemmin kesän aikana, kunhan aikataulut saadaan sovittua kovassa pyörityksessä olevan pelaajan kanssa.

Suomi voitti sunnuntaina jääkiekon maailmanmestaruuden lyömällä Kanadan luvuin 3–1.

