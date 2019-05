Muotiraamattu Voguen konkaritoimittaja ei malta odottaa, että näkee suomalaislupausten luomukset catwalkilla – Katso loppuunmyyty näytös suorana kello 20.30 alkaen

Nuorten muotilupausten luomukset ensimmäistä kertaa esillä Näytös19-tapahtumassa - Young Nordic designers launch their careers in fashion

Suomalaisen muodin vuosittainen huipputapahtuma on taas täällä: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muodin koulutusohjelman näytös eli Näytös19 (siirryt toiseen palveluun).

Eikä kansainvälisen muotijulkaisun Vogue.comin toimittaja Laird Borrelli-Persson malttaisi odottaa iltaa.

– Minulla on suuret odotukset, Helsingissä vierailulla oleva Borrelli-Persson ennakoi Ylelle tunnelmiaan ennen näytöstä.

Hän kertoo kuulleensa muotisuunnittelun suorastaan kukoistavan suomalaiskorkeakoulussa.

Vogue.comin konkaritoimittaja Laird Borrelli-Persson. Antti Kolppo / Yle

– Olemme nähneet ennenkin, että kun koulu on vahva ja opiskelukulttuuri pursuaa energiaa, se voi tuottaa mahtavia tuloksia. En malta odottaa.

Vuoden odotetuin ja korkeatasoisin muotitapahtuma

Aalto-yliopiston muotiopiskelijoiden vuosittaisesta kevätnäytöksestä on kasvanut Suomen kenties odotetuin ja korkeatasoisin muotitapahtuma. Siellä on nähty säännöllisesti esimerkiksi kansainvälisten muotitalojen kykyjenetsijöitä.

Yle kysyi ennakkotunnelmia Laird Borrelli-Perssonin lisäksi toiseltakin Helsinkiin saapuneelta muotitoimittajalta, Pariisissa Vogue Hommes -lehdessä työskentelevältä Azza Yousifilta.

Yousif on erikoistunut työssään muun muassa kysymyksiin muodin kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Etenkin pikamuodin ympäristövaikutukset ovat nousseet viime aikoina yleiseen keskusteluun, ja Yousif toivoo kestävyyskysymysten näkyvän myös opiskelijoiden näytöksessä.

– Toivon, että näytös inspiroi. Toivon myös, että opiskelijat ovat luovia vastuullisella tavalla.

Vogue Hommes -lehden muotitoimittaja Azza Yousif. Antti Kolppo / Yle

Hänen mukaansa moni alalla olevista ei ole toistaiseksi onnistunut yhdistämään näitä kahta eli vastuullisuutta ja toisaalta luovuutta toisiinsa.

– Se on mielestäni suurin haaste muodissa tällä hetkellä.

Ennen Aalto-yliopiston näytöstä Borrelli-Persson ja Yousif olivat ehtineet tutustua nuorten suomalaissuunnittelijoiden tuotantoon vain hieman.

– Se vähä, mitä olen nähnyt, on ollut hyvin luovaa ja omaperäistä, Yousif sanoo.

Luksusmerkki Marnin luova johtaja: Olen hyvin utelias

Voguen muotitoimittajista poiketen italialaisen luksusmerkki Marnin luovalla johtajalla Francesco Rissolla ei ollut lainkaan ennakko-odotuksia illan näytöksestä.

– Katson näytöstä avoimin mielin. Olen hyvin utelias, Risso sanoo Ylen haastattelussa.

Italialaisen Marnin luova johtaja Francesco Risso. Antti Kolppo / Yle

Hän on luotsannut nimekästä muotitaloa vuodesta 2016 lähtien. Suomi-designia hän kommentoi toteamalla, että hänellä on muistoja tietyistä suunnannäyttäjistä ja ilmiöistä, kuten Marimekosta sekä "uskomattomista" huonekalumuotoilijoista ja arkkitehdeistä.

Risson mukaan italialainen ja suomalainen suunnittelu muistuttavat toisiaan tarkkuuden osalta.

– Erityisesti sen osalta, miten kiinnitämme huomiota yksityiskohtiin ja laatuun ja siihen, miten asiat tehdään, hän havainnollistaa.

Muodin opiskelijoille hänellä on kolme neuvoa.

– Ensinnäkin, on oltava uskollinen itselleen ja luovuudelleen. Toiseksi on vaalittava ja haastettava tuota luovuutta. Kolmas asia on se, että on ymmärrettävä aikaa ja hetkeä, kokenut suunnittelija sanoo.

Helsingissä järjestettiin eilen tiistaina muotiseminaari, jossa mallistojaan esittelivät myös Aalto-yliopiston alumnit. Kuva takahuoneesta. Antti Kolppo / Yle

