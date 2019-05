Rocketman ei kaihda pimeitä puolia kertoessaan Elton Johnin tarinan – tähden ohje tekijöille oli: "Kertokaa kaikki"

Cannesin elokuvajuhlilla nähtiin harvinainen vieras, kun Elton John asteli punaiselle matolle kaksi viikkoa sitten torstaina. Pop-tähden elämästä kertova elokuva Rocketman sai festivaalilla maailmanensi-iltansa.

Musikaalin logiikalla etenevä vauhdikas elokuva kertoo brittiartistin lapsuudesta musikaalisena nerona, rock-tähden maailmanvalloituksesta sekä menestystä seuranneesta kamppailusta huumeiden, alkoholin ja itsetunto-ongelmien kanssa.

Niin kuin Elton Johnin kappaleet, myös elokuva on ladattu täyteen tunnetta. Ei siis ihme, että myös yli 50 vuotta lauluja yhdessä tehneet Elton John ja sanoittaja Bernie Taupin liikuttuivat omaa tarinaansa katsoessaan.

– Istuin vain parin tuolin päässä heistä ja kuulin aina välillä nyyhkytystä. Oli erittäin tunteellista juhlia hänen elämäänsä elokuvan keinoin, pop-tähden äitiä elokuvassa näyttelevä Bryce Dallas Howard kertoo.

Myös Elton Johnia näyttelevä Taron Egerton purskahti itkuun yleisön noustessa taputtamaan hänelle ensi-illan päätteeksi.

Elton John (vas.) ja Taron Egerton poseerasivat valokuvaajille Cannesissa. Paul Smith / AOP

”Kertokaa se kaikki”

”Miten Reginald Dwight -nimisestä nuorukaisesta voi tulla rock-muusikko?” nuori keikkapianisti Reggie Dwight kysyy Britanniassa kiertäviltä soul-miehiltä keikan päätteeksi.

Rocketman alkaa 1950-luvulta Reginald "Reggie" Dwightin ankeasta lapsuudenkodista ja pianon äärellä löytyneestä lohdusta. Siitä on vain pieni askel Kuninkaallisen akatemian musiikkiopintoihin, nimen vaihtamiseen, revitteleviin live-esiintymisiin ja levymyyntilistojen kärkeen.

– Elokuva kertoo yhtäältä valtavan menestystarinan. Toisaalta se kertoo pojasta, joka ei saanut tuntea olevansa rakastettu. Häneltä kesti kauan aikaa oppia täyttämään se tyhjiö, Howard sanoo.

Vauhdilla rullaavassa musikaalissa laulut lennättävät katsojan tapahtumasta toiseen. Punaisena lankana tarinassa kulkevat mukana vanhempien välinpitämättömyys, homoseksuaalisuuden piilottelu, petollinen musiikkibisnes ja lohdun etsiminen päihteistä.

– Tämän elokuvan sydämessä on selviytymistarina. Rocketman kertoo selviytymisestä, rakkauden tarpeesta ja ennen muuta Elton Johnin musiikista, kertoo ohjaaja Dexter Fletcher.

Rakettimiehen rapsodia

Fletcher ei ole ensimmäistä kertaa rock-elämäkerran ohjaksissa. Hänet palkattiin pelastamaan The Queen -yhtyeen Freddie Mercuryn tarinan kertova elokuva Bohemian Rhapsody, kun ohjaaja Bryan Singer sai potkut tuotannosta.

Bohemian Rhapsody on saanut osakseen arvostelua siitä, että Mercuryn homoseksuaalisuus on elokuvassa häivytetty taka-alalle. Kun kysyn asiasta, Fletcher muotoilee vastauksensa huolellisesti kuin varoen loukkaamasta ketään.

– Se toinen elokuva kertoi henkilöstä, joka ei voi enää puolustaa itseään eikä antaa vastauksia. Muiden ihmisten täytyy suojella häntä. Tämän elokuvamme kanssa on onni, että elokuvan päähenkilö on yhä elossa ja hän voi antaa meille vapauden tehdä mitä haluamme, Fletcher sanoo.

Paramount Pictures

Elokuvan vastaavana tuottajana toimineen Elton Johnin seksuaalisuus ja hänen elämänsä demonit on kuvattu elokuvassa piilottelematta. Rocketman onkin ensimmäinen iso Hollywood-elokuva, jossa on rakkaudella motivoitu kahden miehen välinen seksikohtaus. Tekijöiden mukaan heidän tärkein pop-tähdeltä saamansa ohje on ollut ”kertoa se kaikki”.

– Sekä Bohemian Rhapsody että Rocketman juhlivat henkilöitään ja käyttävät musiikkia nostattamaan tunnelmaa. Mutta sanoisin, että meidän elokuvamme menee vähän enemmän päähenkilönsä ihon alle, Egerton pohtii.

Pop-tähden ihon alla

Ihon alle pääsemisessä pääosanesittäjää on auttanut se, että Egerton tutustui Elton Johniin henkilökohtaisesti. Näyttelijä tapasi supertähden jo Kingsman: The Golden Circle -elokuvan kuvauksissa. Ennen Rocketmanin kuvausten alkua näyttelijä vietti aikaa muusikon kotona hänen perheensä kanssa ja luki hänen päiväkirjojaan.

– Saatoin kysyä häneltä hänen elämästään ja opin välittämään hänestä. Koko roolini on Taron-Elton-hybridi. Se on mahdollinen vain koska tunnen hänet.

Tätä nykyä Egerton kertoo olevansa yhteydessä Elton Johniin kerran tai kaksi viikossa. Tähti on vanhemmiten huomattavasti tasapainoisempi ja lempeämpi kuin se epävarma ja tunteensa päihteisiin hukuttava diiva, jota elokuva kuvaa.

– Vanhemman Eltonin esittäminen oli helpompaa kuin nuoren Eltonin, koska se on lähempänä sitä miestä, jonka tunnen, Egerton sanoo.

Kovassa nosteessa oleva nuori näyttelijä myös laulaa elokuvassa itse Elton Johnin kappaleet toisin kuin esimerkiksi Bohemian Rhapsodyn tähti Rami Malek.

– Se oli iso osa tämän elokuvan houkutusta. Pidän laulamisesta ja ne ovat nerokkaita kappaleita.

Paramount Pictures

Rock-elokuvan uusi kulta-aika

Elokuvissa on käynnissä rock-elokuvien buumi. Sen terävin kärki on Bohemian Rhapsody, joka toi pääosanesittäjä Rami Malekille parhaan miesnäyttelijän Oscar-palkinnon. Suomessa Queen-elokuvan on nähnyt jo yli 460 000 katsojaa. Ulkomaisista elokuvista yhtä paljon katsojia ovat 2010-luvulla keränneet vain James Bond ja Star Wars -elokuvat.

Ei siis ihme, että uusia rock-elokuvia on tulossa kuin sieniä sateella. Valmiiksi asti on ehtinyt jo Netflixin Mötley Crüe -leffa The Dirt ja tekeillä on elokuvia muun muassa The Beatlesistä, Lynyrd Skynyrdistä ja Sex Pistolsista.

Ilmiön erikoisempaa laitaa edustaa brittiohjaaja Danny Boylen (Trainspotting, Slumdog Millionaire) uusin ohjaus Yesterday, jossa epätoivoisesti töitä etsivä muusikko huomaa yhtäkkiä olevansa maailman ainoa ihminen, joka muistaa The Beatlesin kappaleet.

Rock-elokuvien erikoismies Dexter Fletcher muistuttaa, että elokuvassa on alusta asti ollut läsnä kuva ja musiikki. Myös mykkäelokuvia säestettiin pianolla ennen äänielokuvan syntymää.

– Televisiosta voi katsoa mahtavia draamoja, mutta ne tapahtuvat silti olohuoneessasi. Elokuvateatterissa musiikin ja tarinan voi yhdistää isossa mittakaavassa ja heijastaa suurelle kankaalle, Fletcher kuvailee.

Ohjaaja sanoo, että esimerkiksi Elton Johnin hittikappaleen Your Song soidessa jokainen tuntee samanlaisia tunteita.

– Musiikki ja sen melodiat yhdistävät meitä. Ei ole mitään parempaa kuin se, että tuntee olevansa osa kokonaisuutta. Osa jotain, joka on läsnä juuri sillä hetkellä. Musiikki jos joku saa aikaan juuri sen. Kun siihen lisätään vielä kuvat, niin juhlat ovat valmiit alkamaan.