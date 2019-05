Brexit-jahkaus rassaa Lontoon rahapiirejä: "Parempi ero ilman sopimusta kuin jatkuva epävarmuus"

Lontoon finanssikeskus City on täynnä turhautunutta väkeä. Brexit-kansanäänestyksestä on pian kolme vuotta, mutta Britannian EU-eron kulusta tai sen ajankohdasta ei vieläkään ole selvyyttä.

– Alun perin City halusi jäädä EU:hun. Sitten pidettiin äänestys, ja me kunnioitamme demokratiaa. Mutta tämä avoin tilanne käy kaikkien hermoille.

Näin sanoo Peter Estlin, Lontoon Cityn eli yhden maailman suurimman finanssikeskittymän pormestari. Hän vierailee tiistaina ja keskiviikkona Helsingissä.

Estlin sanoo toivovansa, että EU-prosessissa päästäisiin mahdollisimman nopeasti eteenpäin – ja aloittamaan varsinaiset neuvottelut siitä, millaiseksi Britannian ja EU:n tuleva suhde muotoutuu.

Paljon menetettävää

Lontoon City on neliömailin eli vajaan 2,6 neliökilometrin suuruinen alue kaupungin historiallisessa keskustassa.

Citystä puhuttaessa tarkoitetaan usein myös Britannian finanssipalvelualaa: alue on täynnä pankkeja, vakuutusyhtiöitä, sijoitusrahastoja ja muita rahanpyöritykseen erikoistuneita yrityksiä.

EU on Cityn suurin kauppakumppani, joten sillä sillä voi brexitin seurauksena olla paljonkin menetettävää.

Estlingin mukaan brexitin odottelun takia Dubliniin, Luxemburgiin ja muihin EU-kaupunkeihin on siirtynyt Lontoosta useita tuhansia finanssialan työpaikkoja.

Sadat finanssialan yritykset ovat siirtäneet varojaan ja toimintojaan varojaan muihin EU-maihin.

Pormestari ei myönnä olevansa huolissaan. Hänen mukaansa samaan aikaan uusia työpaikkoja on syntynyt yli 30 000, joten City on tukevasti plussan puolella.

– Kasvamme, mutta emme niin nopeasti kuin voisimme, Estlin toteaa.

– Siksi haluamme tämän häiriötekijän [brexitin] pois päiväjärjestyksestä. Niin nopeasti kuin mahdollista.

"Sopimukseton ero lopettaisi epävarmuuden"

Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti viime viikolla eroavansa tehtävästään kesäkuun alussa. May on ajanut EU:n kanssa neuvottelemaansa erosopimusta läpi parlamentissa itsepintaisesti.

Monikaan seuraajaehdokkaista ei suhtaudu sopimukseen yhtä intohimoisesti.

Peter Estlin ei ota kantaa siihen, kasvattaako pääministerinvaihdos sopimuksettoman EU-eron mahdollisuutta.

– On ollut tapana ajatella, että sopimukseton ero ei ole toivottava. Ei eurooppalaisille eikä Britannialle. Jonkinlaista sopimusta on pidetty parempana vaihtoehtona.

Pormestari itse kuitenkin tuntuu olevan taipuvainen ajattelemaan, että sopimukseton ero ei olisi maailmanloppu.

– Cityn näkökulmasta sopimukseton ero ainakin lopettaisi epävarmuuden. Se loisi alustan, jolta voisimme jatkaa eteenpäin, Estlin sanoo.

– Jos lopputuloksena on sopimukseton ero, niin sitten se on sopimukseton ero. Tärkeintä on päästä eteenpäin niin pikaisesti kuin mahdollista.

"Haluamme edelleen töihin lahjakkaita ihmisiä"

Finanssiala työllistää Britanniassa noin 2,2 miljoonaa ihmistä. Joukossa on jonkin verran myös suomalaisia. Estlinin mukaan heidän ei tarvitse olla huolissaan.

– Me haluamme edelleen töihin lahjakkaita ihmisiä. He ovat Lontoossa ja he ovat lahjakkaita. Haluamme, että he pysyvät siellä. Ja hallitus on vakuuttanut, että he voivat jäädä.

Pormestari korostaa, että Cityssä työskentelevistä 40 prosenttia on ulkomaalaisia. EU-maista on 15 prosenttia ja muualta 25 prosenttia.

– Kansainvälisyys tuo energiaa, monikulttuurisuutta, erilaisia näkökulmia. Se on todella arvokasta, Estlin sanoo.

Hän uskoo, että kansainvälisyyttä arvostavat kaikki Cityn työntekijät, myös Britannian kansalaiset.