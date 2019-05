Samsung edelleen älypuhelinten myydyin – kohuttu Huawei kahmi lisäosuuksia, Applen osuus pieneni edelleen

Eteläkorealainen Samsung on edelleen maailman suosituin älypuhelinmerkki.

Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan kännyköiden myydyin tuotemerkki on edelleen eteläkorealainen Samsung, jonka osuus markkinoista oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 19,2 prosenttia. Vielä viime vuonna sen osuus oli vielä 20,5 prosenttia.

Älykännyköiden maailmanlaajuinen myynti tipahti alkuvuonna 2,7 prosenttia viime vuodesta. Puhelimia myytiin tammi-maaliskuussa 373 miljoonaa, mikä on noin kymmenen miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kysyntä heikkeni sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa, jotka ovat maailman suurimmat kuluttajamarkkinat kännymyynnissä.

– Korkealuokkaisten mallien kysyntä oli laimeampaa kuin peruspuhelinten, sanoo Gartnerin tutkimusjohtaja Anshul Gupta yhtiön tiedotteessa.

Lippulaivamallien innovaatioiden hitaus ja hintojen nousu ovat vaikuttaneet kuluttajien haluun uusia älykännyköitään.

Huawein joutuminen mustalle listalle ei vielä näy

Myydyimpien listan kakkosena on Yhdysvaltojen mustalle listalle joutunut kiinalainen Huawei, jonka markkinaosuus on 15,7 prosenttia. Viime vuodesta se on kasvattanut markkinaosuuttaan hieman yli viisi prosenttiyksikköä. Huawein kasvu oli muihin tuotemerkkeihin verrattuna nopeinta.

Guptan mukaan Huawei pärjäsi erityisen hyvin Euroopassa ja Suur-Kiinan alueilla. Sillä tarkoitetaan Manner-Kiinaa, Hongkongia, Macaota ja Taiwania.

Alkuvuoden luvuissa ei vielä näy Huawein joutumista Yhdysvaltain vientikiellon kohteeksi. Yhdysvaltain kauppaministeriö on asettanut Huawein ja sen 70 yhteistyökumppania kieltolistalle turvallisuusriskin takia. Listalla olevat yritykset eivät saa ostaa osia eivätkä komponentteja yhdysvaltalaisilta yrityksiltä ilman Yhdysvaltain hallituksen suostumusta.

Yhdysvallat tosin lykkäsi vientikieltoa kolmella kuukaudella.

Runsas viikko sitten teknologiajätti Google päätti lopettaa Huawein Android-käyttöjärjestelmän päivitykset.

- Jos Googlen sovelluksia ja palveluita rajoitetaan Huawein älypuhelimissa, se vaikuttaa Huawein kansainväliseen älypuhelinkauppaan, joka on melkein puolet sen kaikesta puhelinmyynnistä. Ainakin se aiheuttaa epäröintiä kuluttajien keskuudessa, rajoittaen Huawein lähiajan kasvua, Gupta sanoo.

Suomen Huawein mukaan kaikki olemassa olevat puhelinmallit jatkavat Googlen palveluiden käyttöä normaalisti koko elinkaarensa ajan. Gmailia, YouTubea, Google Play -kauppaa ja muita Googlen sovelluksia voi käyttää kuten aina ennenkin.

Yhdysvaltalainen Apple hävisi markkinaosuuksia: nyt sillä on 11,9 prosenttia markkinoista, kun vielä vuosi sitten sen osuus oli yli 14 prosenttia.

Kiinalaiset OPPO ja Vivo ovat puolestaan kasvattaneet hieman markkinaosuuttaan alkuvuonna.

