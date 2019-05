Suomalaiset käyttävät tänä viikonloppuna 50 miljoonaa euroa kukkalahjoihin – mutta miten säästää kukkakuluissa? Asiantuntijat vinkkaavat

Näyttävä kukkakimppu on nyt trendikäs.

Tulevana viikonloppuna Suomessa annetaan onnittelukukkia 50–60 miljoona euron arvosta.

Päättäjäisviikonloppu onkin leikkokukkien myyjille ykkössesonkia äitienpäivän rinnalla.

– Valmistujaiset ovat kukkakauppiaille iso piikki myynnissä. Se on kohta, jossa voidaan paikkailla hiljaisempia kuukausia paljon, sanoo Suomen Kukkakauppiasliiton puheenjohtaja Taina Hinskala.

Ryhdikäs pitkä ruusu on ollut perinteisesti valmistujaisjuhlien ykkönen. Leikkokukan valinnasta on kuitenkin tullut viime vuosina vaikeampaa.

Tutut pionit, hortensiat ja neilikatkin kun näyttävät aiempaa muhkeammilta ja eksoottisemmilta. Siihen on syynsä.

– Alalla on tehty paljon lajiketyötä sen eteen, että kukkien koko on näyttävä. Myös tuoksut ovat tulleet takaisin leikkokukkiin, sanoo Hinskala.

Ryhdikäs ruusu pitää yhä pintansa valmistujaiskukkana. Esa Syväkuru / Yle

Yhä useampi poimiikin ruusun sijaan mukaansa jotakin ihan muuta.

– Olemme huomanneet, että valmistujaiskuviin valitaan yhden ruusun sijaan usein pioni tai näyttävä kukkakimppu. Se on trendikästä ja sopii hyvin tähän hetkeen, sanoo kukkakauppias Charlotta Widen kukkakauppa Ölanderistä.

Myös Hintsalan mukaan kukkakimput ovat nyt suosittuja – etenkin sellaiset sekakimput, joissa on paljon kaikkea eli isoja ja pieniä kukkia.

Leikkokukkien ekologisuus työn alla

Valtaosa leikkokukista on peräisin Keski-Euroopasta, Afrikasta tai Väli-Amerikasta. Kotimaisten osuus esimerkiksi leikkoruusuissa on vähäinen.

– Ekologisuus ja sen tutkiminen on vielä leikkokukkaviljelmillä alussa ja sen eteen tehdään töitä vielä pitkään. Keski-Euroopassa on kuitenkin jo erittäin vastuullisia viljelijöitä, ja siellä ekologisuus on otettu eri työvaiheissa laajasti huomioon, sanoo Kukkakauppiasliiton Hinskala.

Kukkalahjan voi viedä myös ruukussa

Näyttävät kimput ovat kuitenkin, upeudestaan huolimatta, aika hintavia. Miten siis säästää koreuden kärsimättä, jos valmistujaisjuhlia on useita?

Asiantuntijoiden vinkki on viedä silloin valmistuneelle vain yksi kookas leikkokukka eli siis vaikkapa ruusu, pioni, leikkohortensia tai neilikka. Kukkakauppias osaa pakata sen juhlavasti.

Pionit ovat nyt suosittuja kertovat kukkakauppiaat. Esa Syväkuru / Yle

Edullinen, tuoksuva ja ajankohtainen valinta on myös kielokimppu.

Ruukkukukkakin on täysin sopiva valinta varsinkin juhlijan kotiin vietynä. Ruukkukukkia myös löytää leikkokukkia useammin kotimaisesta tuotannosta.

