SDP:n Rinne vahvistaa Ylelle: Suomen seuraava EU-komissaari on nainen

Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi on hallituksen muodostajan Antti Rinteen (sd.) mielestä valittava nainen. Rinne vahvistaa asian Ylen haastattelussa.

– On varma, että Suomesta löytyy sekä miehiä että naisia jotka täyttävät tehtävän kriteerit hyvinkin. Mutta oleellista on se, että Suomella ei ole ollut näitten vuosikymmenien aikana unionin jäsenmaana naiskomissaaria. Minusta lasikaton rikkomisen aika on nyt.

Eero Heinäluoma (sd.) ilmoitti viime viikolla olevansa valmis komissaariksi. Hän sai myös europarlamenttivaaleissa demarien suurimman äänisaaliin.

Rinteen mukaan komissaarin nimeä ei ratkaista europarlamenttivaaleissa vaan Suomen eduskuntavaaleissa.

Komissaarin nimityksestä päättää hallitus. Kun hallitus on nimitetty, asiaan on Rinteen mukaan tarkoitus palata pian.

