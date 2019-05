Kumivenemiehen ja Stiga-Mörön kuvaajat eivät murehdi meemien polkemia tekijänoikeuksia: "Enemmän naurattaa kuin harmittaa"

Kumivenemies on uusi torille-meemi, kirjoittaa Arman Alizad Facebook-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun). Hänen jakamassaan kuvassa on omat versionsa vuosien 2011 ja 2019 maailmanmestaruusjuhlista.

Tuoreemmassa kuvassa Havis Amanda -suihkulähteessä kumiveneellä kelluvan miehen vierellä on Lemminkäisen äiti, Akseli Gallen-Kallelan maalauksesta.

Yle ei voi julkaista kuvahupailua tekijänoikeudellisista syistä. Se löytyy Alizadin päivityksestä, mutta myös satojen, luultavasti jopa tuhansien muiden suomalaisten sosiaalisen median tileiltä.

Kuvasta on tullut meemi.

Omistajat pysyvät hiljaa

Käytännössä tekijänoikeuksien perään ei kysellä, kun yksityiset ihmiset jakavat meemejä.

– On mahdotonta estää kuvien leviämistä sosiaalisessa mediassa. Minun puolestani ihmiset saavatkin jakaa kuviani, mutta ei ole oikein, jos mediatalot tekevät samoin, kertoo kumivenemiehestä kuvan ottanut valokuvaaja Lassi Rinne.

Rinne puhuu kuitenkin vain omasta puolestaan. Hän ei omista kuvansa oikeuksia. Ne kuuluvat hänen työnantajalleen Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun).

Muun muassa Ilta-Sanomien toimittaja Johannes Kotkavirta on jakanut muutama päivä sitten otetun alkuperäisen suihkulähdekuvan Twitter-tilillään.

Ilta-Sanomat ei kommentoinut Ylelle, miten se suhtautuu kuvan meemikäyttöön.

Ainakin edellinen tori-meemi on saanut kiertää netissä vapaasti vuosien ajan. Sen on kuvannut Helsingin Sanomien kuvaaja Sami Kero. Ilta-Sanomat haastatteli (siirryt toiseen palveluun) kuvassa näkyvää miestä, hämeenlinnalaista baarimikkoa. Häntäkään yllättävä näkyvyys ei ole haitannut.

Kuvaaja kokee imarteluna

Lassi Rinteen mielestä on vain hauskaa, että hänen kuvansa on päätynyt mukaan suosittuun meemiin.

– En tiedä, voiko valokuvaaja saada parempaa huomionosoitusta kuin se, että kuva meemiytyy näin isosti. Enemmän se naurattaa kuin harmittaa.

Häntä ei haittaa, etteivät kuvaa jakavat suomalaiset tiedä, kuka ikimuistoisen hetken on tallentanut.

– Jos joku haluaa sen tietää, hän sen tiedon löytää. Mutta en usko, että kaikki kuvan näkevät tekisivät sillä tiedolla mitään.

Kaikkien omaisuutta

Tunnustuksen vaatiminen omalle kuvalleen meemin takana – tai meemille ylipäätään olisikin sosiaalisessa mediassa lähinnä noloa. Näin vakuuttavat monet aktiiviset somettajat.

– Jos joku yrittää sanoa, että minä tämän keksin tai pistin alulle, ei sitä katsota hyvällä. Ajatellaan, että joku yrittää omia jotain, joka on meidän yhteistä omaisuuttamme, toteaa Yle Kioskin toimittaja Toivo Haimi.

Tällaiset kuvat ja kirjoitukset ovat kaikkien yhteisiä. Toivo Haimi

Hän vertaa meemejä perinteisiin vessanseinäkirjoituksiin.

– Niissäkin on pointtina olla anonyymi. Tällaiset kuvat ja kirjoitukset ovat kaikkien yhteisiä. Niiden kuuluukin olla koko internetin yhteistä kulttuurista pääomaa.

Meemit eivät silti aina ole harmitonta huvittelua. Haimi näkee ongelmallisena, että usein meemeissä pilkataan jotain. Silloin jo valmiiksi maahan lyöty saa somessa hallitsemattoman ryöpyn ivailua niskaansa.

Valtaatekevien ja voimakkaiden pilkkaaminen meemeissä on kuitenkin Haimin mielestä huomattavasti hyväksyttävämpää. Esimerkiksi tänä keväänä maailmanmestaruushuumassa lytätyt jääkiekkomahdit kestänevät kyllä suomalaisten riemunjuhlat.

– Se on ylöspäin lyömistä. Kohteena ovat sellaiset maat, joilla on huomattavasti menestyneempi MM-jääkiekkohistoria kuin Suomella.

Löikö mörkö sisään?

Jos jollain olisi vaateita tämän kevään meemimyrskyssä, se voisi olla myös Moomin Characters. Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Marko "Mörkö" Anttila innoitti lisäämään Muumi-Mörön kuvia mitä mielikuvituksellisempiin meemeihin.

Muumituotteille tämä on kuitenkin ollut vain hyvää mainosta. Esimerkiksi mörkömukit loppuivat kaupoista useilla paikkakunnilla välittömästi maailmanmestaruuden ratkettua.

– Tällaisissa tilanteissa jopa Moomin Characters on varmaan valmis antamaan vähän köyttä, arvelee sosiaalisen median influensseri ja vuoden graafikko 2013 Kasper Strömman.

Uskon, että jopa Gallen-Kallela olisi tyytyväinen, että hänen maalaustaan käytetään tällaisessa yhteydessä. Risto Uusikoski

Hän tekee päätelmänsä toki vain yleisen käsityksen perusteella. Samalla ajatuspohjalla hän asettuu edesmenneen taidemaalarin Akseli Gallen-Kallelan saappaisiin.

– Uskon, että jopa Gallen-Kallela olisi tyytyväinen, että hänen maalaustaan käytetään tällaisessa yhteydessä. Onhan se nyt varsin kekseliästä yhdistää hänen maalauksensa suihkulähdekuvaan.

Lähde esiin

Kekseliäisyys onkin meemeissä ratkaisevinta. Kasper Strömman kokee, että erilaisia kuvia ja tekstejä yhdistänyt meeminikkari on luonut meemistä kokonaan uuden teoksen.

– Alkuperäisestä kuvaajasta ei välttämättä ole silloin edes tietoa. Mutta jos jotain haluaa kreditoida, niin ehkä tämän uuden teoksen tekijää.

Meemejä säännöllisemmin ja vakavammin jakavalla yhteisöllä onkin Strömmanin mukaan oma kunniakoodinsa.

– Ainakin pitäisi mainita lähde, josta meemi on jaettu.

Harmistuneesta imarrelluksi

Verkkotoimittaja Risto Uusikoskea ehti jo alkuviikosta harmittaa, kun hänen MM-aiheinen videoklippinsä tuli vastaan Twitterissä ilman tekijätietoja. Hän epäili, että jakaja oli tietoisesti ladannut videon pois Twitteristä ja takaisin, jotta voisi esitellä sitä omanaan.

– Ehdin jo muutamalle vinoilla asiasta. Sitten kävi ilmi, että jaot oli ilmeisesti tehty hyvässä uskossa, ilman tietoista peittelyä.

Todennäköisesti joku oli lähettänyt Uusikosken videon kaverilleen jollain muulla sosiaalisen median alustalla, se oli lähtenyt sitä kautta jakoon ja palannut Twitteriin ilman tekijätietoja. Jakajat kokivat, että kyseessä on vapaata riistaa oleva meemi.

– Oli helppoa olettaa, että tämä on meemi, koska koko mörköjutusta on tullut tänä keväänä yhteistä omaisuutta. Tämä oli vain yksi versio mörkö-meemistä.

Hän kokee itsekin lainanneensa jonkun toisen meemiä omansa kehittelyssä. Uusikosken päässä soi taukoamatta Löikö Mörkö Sisään? -kappale. Hän ei tiennyt, kenen kappale on, mutta se innoitti häntä tarttumaan kameraan.

– Keksin, että minullahan on mörkö, jonka voin laittaa pelaamaan jääkiekkoa ja lyömään sisään. Olen siis kappaleen tekijälle velkaa ideasta, ja hän on velkaa Antero Mertarannalle, jonka sanoista kappale on tehty. Aika vaikeaahan tässä olisi meemin omistajaa määrittää.

Kyseinen kappale nousi suuren yleisön tietoisuuteen Arttu Wiskarin twiitistä. Kappaleen tekijä on DJ ILG.

Enää Risto Uusikoskea ei harmita, että Stiga-Mörön pelejä katselevat somettajat eivät tiedä, kuka videon on kuvannut.

– Olen vain imarreltu, että tämä on koettu meemiytymisen arvoiseksi, ja se on otettu yhteiseksi omaisuudeksi.

Voit keskustella aiheesta jutun kommenttiosiossa kello 22:een asti.