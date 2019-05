Kosovon serbialueella kymmeniä pidätyksiä ja ammuskelua – Serbian armeijan joukkoja siirtyy rajalle

Kosovon pohjoisosassa on puhjennut yhteenottoja.

Kosovon poliisi teki varhain aamulla suuroperaation ottaakseen kiinni järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvia henkilöitä. Alueen väestö on serbienemmistöistä ja tuntee enemmän lojaalisuutta Serbiaa kuin Kosovon viranomaisia kohtaan.

Mitrovican ja Zubin Potokin kaupungeissa puhkesi operaation aikana ammuskelua. Paikallinen väestö yritti estää kosovolaispoliisien tunkeutumisen kaupunkiin muun muassa rakentamalla katusulkuja ja polttamalla autonrenkaita.

Ilkka Kemppinen / Yle

Poliisi käytti operaatiossa panssaroituja ajoneuvoja. Yhteenotoissa loukkaantui uutistoimistotietojen mukaan viisi poliisia ja kuusi serbisiviiliä. Ainakin osa oli haavoittunut tuliaseiden luodeista.

Poliisin mukaan operaation kohteena oli järjestäytynyt rikollisuus, joka muun muassa harjoittaa salakuljetusta heikosti vartioidun Serbian-vastaisen rajan yli. Rikollisuuteen on sekaantunut paikallisia poliisiupseereita.

Kosovon poliisi on purkanut kuorma-autoista tehdyn tiesulun työntämällä autot ojaan. AFP

Kosovon toimintaan vihamielisesti suhtautuva Serbia seuraa tarkasti tapahtumia. Serbia ei ole vieläkään hyväksynyt, että Serbiaan kuulunut Kosovo on itsenäistynyt.

Serbian presidentti Aleksandar Vucic sanoi maansa puolustavan Kosovossa asuvia etnisiä serbejä. Vucic määräsi Serbian armeija hälytystilaan.

Serbian valtiollinen uutistoimisto Tanjug kertoo, että Serbian asevoimien sotilaskolonna on siirtynyt rajalle. Mukana on sotilaita, sotilasajoneuvoja ja aseita. Serbian ilmavoimien MiG-29-hävittäjä on lentänyt matalalla aivan Kosovon rajan tuntumassa.

Kosovon presidentti Hashim Thaci on yrittänyt rauhoitella tilannetta. Hänen mukaansa operaatio oli suunnattu rikollisuutta, ei etnistä ryhmää vastaan.

Poliisin kiinni ottamien 23 ihmisen joukossa on serbejä, kosovolaisia, bosnialaisia ja myös yksi venäläinen, joka diplomaattisen suojansa avulla yritti estää poliisin toimintaa, Thaci kertoi.

Serbia pyrkii EU:n jäseneksi, mutta EU on ilmoittanut, että sen pitää normalisoida suhteensa Kosovoon ennen kuin jäsenyys on mahdollinen.

Serbia on pyrkinyt estämään Kosovoa saamasta kansainvälistä tunnustusta itsenäisyydelleen. Tästä syystä Kosovo asetti marraskuussa sadan prosentin tuontitullin Serbiasta tuotaville tuotteille. Yli sata maata, mukaanlukien Suomi, on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, Tass