MM-kultajuhlissa esiintynyt Gettomasa veti elämänsä keikan, vaikkei muista siitä juuri mitään: "Iso kunnia mulle"

Räppäri on tullut tunnetuksi suorasukaisesta tyylistään, jonka maskuliinisuus on herättänyt myös närää.

Kun Leijonien kultajoukkue saapui maanantaina Helsingin Kaisaniemenpuiston kansanjuhlaan, bussista ulos tullut Juhani Tyrväinen esitteli näyttävästi valkoista t-paitaa. Siinä luki "Gettomasa is chosen one" (suom. Gettomasa on valittu).

Moni katsoja ihmetteli, miksi jääkiekkoilija paitaa esittelee ja kuka on Gettomasa.

Rap-musiikkia seuraaville 25-vuotias Gettomasa on tuttu nimi ja niin on myös jääkiekkomaajoukkueelle. Räppärin biiseistä etenkin Lössi (siirryt toiseen palveluun)soi heidän pukukopissaan turnauksen aikana. Kappale raikui myös kisahallissa Slovakiassa.

Gettomasa oli tietoinen, että hänen joukkue on hänen kappalettaan kuunnellut. Lössi on häpeilemättömän itsevarma kappale, jossa nostatetaan yhteishenkeä.

– Ajattelin biisiä kirjoittaessa, että tyypit pystyy kuuntelee tätä kappaletta ennen matsia tai joku nyrkkeilijä tulee sisään tällä kappaleella. Oli kiva nähdä, että se on ollut myös sitä, räppäri kertoo.

Elämän keikka

Sunnuntaina Suomen kultamitalin ratkettua joukkue otti yhteyttä Gettomasaan, josko tämä voisi tulla esittämään kappaleen kansanjuhlaan.

– Olin vaan, että sairaan siistiä. Iso kunnia mulle.

Paikan päällä Juhani Tyrväinen karkasi jo lavalle menevien joukkuetovereidensa rivistä ja etsi käsiinsä Gettomasan. Hän halusi t-paitaan nimmarin ja yhteiskuvan. Tämän jälkeen hän esitteli paitaa innoissaan lavalla. Gettomasan esittäessä Lössi-kappaletta Tyrväinen pääsi vielä tuplaajaksi mukaan.

– Ilmeisesti ihmiset on nyt kuullu mun nimen, Gettomasa pohtii näkyvyyttään MM-kultajuhlissa. Mårten Lampén / Yle

Räppäri itse ei hirvittävästi muista esiintymisestä 50 000 kiekkofanin ja huomattavan suuren tv-yleisön edessä.

– Olis ehkä tuntunut vieraalta paikalta mulle tulla koko kansan eteen esittämään kappale, mutta se ei tuntunut siltä, koska joukkue oli halunnut mut sinne ja ne oli fiilistellyt biisiä. Mä ajattelin, että mä vedän tän biisin näille jätkille.

Kappaleen aikana joku pelaajista sujautti kultamitalin hetkeksi Gettomasan kaulaan. Hänen todellinen palkintonsa oli esiintyminen koko kansan juhlassa. Räppäri sai sellaista näkyvyyttä, mitä rahalla ei saa ostettua. Entistä useampi suomalainen tietää nyt, kuka on Gettomasa.

Gettomasa tekee rehellistä räppiä

Räppipiireissä jyväskyläläinen Gettomasa (oik. Aleksi Lehikoinen) on jo vanha tekijä. Nuoresta pitäen räppiä ja hip hopia kuunnellut mies on muun muassa freestylerapin Suomen mestari vuodelta 2012. Varsinaisen läpimurtonsa Gettomasa teki vuonna 2016 ensimmäisellä soololevyllään Chosen one.

Lue lisää Gettomasan taustoista: Rap-tulokas Gettomasa kerää kehuja - nosti esiin perheissä vaietut alkoholiongelmat

Perjantaina ilmestyi Gettomasan toinen albumi Diplomaatti. Julkaisun jälkeen levyn kappaleet ampaisivat Suomen Spotify-listan kärkeen ja räppäri nappasi ensimmäistä kertaa ykköspaikan Silmät-biisillä.

– Tää on mullistava hetki Suomi-rapille. Ykköseksi mennyt kappale on niin raaka räppibiisi ja biitin soundi niin kaukana popmusiikista kuin vain pystyy olemaan. Nyt on todistettu, että Suomessa pystyy menestymään kaupallisesti oikealla kunnon räpillä tekemättä popkompromissia, Gettomasa lataa.

– Nykyisin kun tyypit julkaisee sinkun, se tulee someen kaameen saateteksin kanssa mistä tää kertoo. Mä annan musiikin puhua puolestaan, enkä selitä liikaa, sanoo Gettomasa. Mårten Lampén / Yle

Räppäri kertoo, että uusi albumi on rehellinen rap-levy, jonka teemana on autot ja autoilu. Biisit eivät ole tiedostavia tai hänen omien sanojensa mukaan kovin älykkäitäkään, vaan niitä voi fiilistellä ajellessaan kesäisenä päivänä tai yönä.

Levyn nimi tulee siitä, että hän haluaisi olla diplomaatti.

– Diplomaatit on leijoja äijiä. Niillä on hienot autot ja ne jättää ne minne sattuu, koska niiden ei tartte maksaa parkkimaksuja. Niillä on koskemattomuus ja ne menee jonon ohi. Niillä on aurinkolasit päässä, ne chillaa takapenkillä ja ne saattaa hakea presidentin kyytiin ajelulle. Mä kelasin, että mä haluun olla diplomaatti.

Suoraa asiaa ja rapa roiskuu

Gettomasa on tunnettu suorasukaisesta tyylistään. Hän latelee asioita ilman kiertoilmauksia ja kunniansa saa kuulla melkein kuka tahansa.

– Mä tykkään purkaa omaa huonoa oloa teksteihin. Siinä missä joku muu menee kirjoittamaan jotain kommentteja nettiin, niin mä mieluummin kirjoitan siitä biisin.

Räppäri lataa kappaleissaan murskaavaa kritiikkiä muuta rap-skeneä kohtaan.

– Tyypit on alkanu tekee poppia ja hylänny hip hopin ja alkanu tehdä musiikkia ihan pelkästään työkseen ja heittänyt niiden rakastaman kulttuurin romukoppaan ja kaatanut rapaa sen päälle.

Mutta on kuraa satanut Gettomasankin suuntaan. Juuri Lössi-kappale aiheutti närää, sillä siinä hän käyttää vagina-sanaa haukkuakseen muita miehiä muun muassa juoruilijoiksi.

Tilanne harmitti räppäriä, sillä hän ei halunnut leimautua naisvihaajaksi. Hän joutui pohtimaan asiaa, mutta päätyi lopulta siihen, ettei ollut sanonut mitään naisia halventavaa.

– Enkä toivonut sillä mitään pahaa kenellekään.

Gettomasa esiintyy kesän aikana kaikilla suurimmilla festareilla. Mårten Lampén / Yle

Gettomasa myöntää, että hänen rap-tyylinsä on erittäin maskuliinen. Äijien kanssa puhutaan asioista suoraan.

– Tietysti parhaat jutut ja vitsit on aina vähän kärkkäitä. Siellä on paljon juttuja, joita en ikinä menisi sanomaan mun äidille tai siskolle. Ne ovat sellaisia juttuja, joita mä voin käydä läpi mun kaverin kanssa. Se on silloin aitoa puhetta. Se on se fiilis, jonka mä haluan saada mun teksteihin ja kappaleisiin.

MM-kultajuhla oli Gettomasan uralle todellinen onnenpotku. Mutta tämä on vasta alkua, sillä räppäri haluaa olla kaikkein paras. Sen takia hän alun perin alkoi räppäämään.

– Mä oon vahva kilpailija luonteelta. Oli kyseessä urheilu tai mitkä vaan pelit. Mä katon tätä räppihommaa ihan samalla tavalla. Mä haluun olla kaikista paras pelaaja kentällä.

Minkälaisena artistina Gettomasa haluaa itsensä tunnettavan?

– Legendaarisena, räppäri kuittaa.