Sisäministeri Isis-vangeista: Jos osallistuu terroristiseen toimintaan ulkomailla, voi tulla myös tuomituksi siellä – "lapsia haluamme auttaa"

Kansainvälisen oikeuden professorin mukaan on vaikeaa olla ottamatta äitejä mukaan, jos Isis-lapset päätetään hakea Suomeen.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan Isis-vangeiksi joutuneiden suomalaismiesten tuomisesta Suomeen ei ole olemassa suunnitelmia.

– Kyllähän lähtökohta on se, että jos aktiivisesti osallistuu terroristiseen toimintaan ulkomailla, niin siitä voi tulla myös tuomituksi siellä, vaikka on Suomen kansalainen, Mykkänen totesi tiistaina A-studiossa.

Suomikin tuomitsee ulkomaalaisia, jotka syyllistyvät täällä törkeisiin rikoksiin, ministeri huomautti.

– Jos tulee kuolemantuomioita tai muuten vankien kohtelu on epäasiallista, niin tietysti siihen pitää diplomaattisesti vaikuttaa, Mykkänen jatkoi.

Ulkomaalaisia vankeja vastaan ei toistaiseksi ole Syyriassa käynnissä oikeudenkäyntejä. Irakissa Isisiin kuuluneita ranskalaisia miehiä on tuomittu kuolemantuomioihin.

Mitä tehdä naisille ja lapsille?

Ylen tietojen mukaan laaja sisäministeriön koordinoima virkamiestyöryhmä on selvittänyt, miten Suomen valtio voi toimia tilanteessa, jossa sen kansalaiset ovat jääneet jumiin aseellisten joukkojen valvomalle leirille keskelle aavikkoa. Raportin arvioidaan valmistuvan kahden viikon sisällä.

Poikkeusoperaation tekeminen aikuisia varten ei ole perusteltua, mutta lapsia haluamme auttaa. Kai Mykkänen

Mykkänen huomautti, että normaalisti Suomen valtio ei hae konfliktialueille tai matkustuskieltoalueille matkustaneita kansalaisia kotiin. Nyt toimitusministeristössä pohditaan, pitäisikö Suomen tehdä poikkeus. Pohdinnassa on myös se, keitä poikkeus koskee.

– Meidän lähtökohta nykyisessä hallituksessa on ollut se, että tällaisen poikkeusoperaation tekeminen aikuisia varten ei ole perusteltua, mutta näitä lapsia haluamme auttaa, jos siihen löytyy turvallinen keino.

Miten luotettavasti suomalaiset voidaan tunnistaa?

Mykkänen kuitenkin huomautti, että käytännön ongelmia on odotettavissa muun muassa siinä, miten luotettavasti suomalaiset voidaan tunnistaa.

– Täytyy ottaa huomioon, että jos jonkinlainen pelastusoperaatio järjestetään, on mahdollista, että siihen tulisi pyrkimään monia muitakin henkilöitä kuin heitä, jotka oikeasti ovat Suomen kansalaisia, ministeri selitti.

Mykkänen huomautti, että ei myöskään haluta luoda sellaista mahdollisuutta, että voidaan matkustaa konfliktialueen ja rekrytointialueen välillä Suomen valtion kustannuksella.

– Tällaistakin toimintaa valitettavasti meillä tässä on. On ollut henkilöitä, jotka ovat palanneet sieltä alueelta aikaisemmin ja jatkaneet sitten rekrytointeja terroristiseen toimintaan täällä käsin. Tämä on erittäin viheliäinen vyyhti niin Suomessa kuin muualla, Mykkänen sanoi.

Rikokseen syyllistyminen ei vie ihmisoikeuksia

Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen huomautti, että edes se, että ihminen on syyllistynyt rikokseen ei riistä häneltä ihmisoikeuksia.

– Yksi näistä ihmisoikeuksista on oikeus vapauteen, eikä saa mielivaltaisesti pitää pidätettynä Korhonen sanoi.

Hänen mukaansa ihmisellä on myös oikeus perhe-elämään ja lapsella oikeus tulla vanhempiensa hoitamaksi, jos se vain on mahdollista.

– Jos ne lapset sieltä haetaan, on aika vaikeaa todistaa, että äitejä ei voisi ottaa mukaan. Jos ei ole mitään selvää näyttöä, että he ovat todella vaarallisia lapsilleen, Korhonen huomautti.

Hänen mukaansa ihmisoikeussopimuksissa on selvät pykälät, että täytyy ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta ihmisoikeudet toteutetaan.

He ovat olleet siellä taisteluiden keskellä ja nähneet siellä asioita, joita lasten ei kuuluisi nähdä. Riitta Hyytinen

Mykkänen korosti, että kukaan ei ole estämässä Suomen kansalaisten paluuta Suomeen omatoimisesti. Hän ei kuitenkaan halunnut ryhtyä väittelemään kansainvälisen oikeuden tulkinnoista professorin kanssa.

– Sen virkaesittelyn perusteella, mikä meille alustavasti on todettu, on lähtökohta ollut se, että lapsilla on erityinen suojelumahdollisuus Suomen valtiolta. Niitä aikuisia, jotka ovat itse sinne matkustaneet, ei ole mikään velvollisuus sieltä hakea pois, Mykkänen totesi.

Lasten hakemisella kiire

Pelastakaa Lapset ry:n kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen huomautti, että lasten hakemisella on kiire.

– Lapset ovat siellä hengenvaarassa. Olosuhteet ovat muuttumassa mitä pidemmälle kesää kohti mennään. Lisäksi siellä on tartuntatautien vaara, Hyytinen sanoi.

Hyytinen huomautti, että lapset tarvitsevat niin terveydellistä kuin myös psyykkistä apua.

– He ovat kokeneet kovia. He ovat olleet siellä taisteluiden keskellä ja nähneet siellä asioita, joita lasten ei kuuluisi nähdä. He tarvitsisivat jo apua myös traumoista toipumiseen.

