Se on siinä ja siinä: 20 astetta voi mennä rikki valmistujaispäivänä – jopa hellelukemia luvassa ensi viikolla

Valmistujaisviikonloppu on epävakainen, mutta ensi viikolla sää lämpenee.

Valmistujaisviikonloppu on epävakainen, mutta ensi viikolla sää lämpenee. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Viikonloppu on tuulinen koko maassa.

Epävakainen sää riivaa Suomea paraikaa, eikä viikonlopun sään ennustaminen ole vieläkään ihan helppoa. Ylen meteorologi Joonas Koskela uskaltaa keskiviikkoaamuna kuitenkin povata, että sää poutaantuu lauantaiksi Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Voi olla myös mahdollista, että aurinkokin pääsee paistamaan ainakin paikoin etelässä ja Keski-Suomessa, Koskela sanoo.

Pohjois-Suomi kärsii lauantaina edelleen matalapaineesta, ja ainakin Lapissa voi tulla hajanaista sadetta.

Pohjoisessa lämpötila on valmistujaispäivänä 5–10 astetta. Etelä- ja Keski-Suomessa lukemat nousevat 15–20 asteeseen.

– Se 20 astetta on siinä ja siinä, mutta mahdollinen kuitenkin, Koskela ennustaa.

Yle Sää

Viikonloppu on tuulinen koko maassa, mikä on hyvä ottaa huomioon, jos on järjestämässä juhlia.

Lauantai-iltana Ruotsista saapuu matalapaine Länsi-Suomeen.

– Illalla voi Länsi-Suomessa sataa, ennustaa Koskela.

Ensi viikolla sää lämpenee. Viikonlopun vaihteleva sää jatkuu alkuviikosta, mutta loppuviikosta päästään ehkä jopa hellelukemiin, jos ennuste toteutuu.