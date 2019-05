"Sinne ei nyt mennä" – Tampereen suihkulähteestä katosi kallis pala, taideasiantuntija pelkää illan Leijonat-juhlan ryntäystä

Tampereen taidemuseon kokoelma-amanuenssi Aki Silvennoinen odottaa ristiriitaisin tuntein illan kansanjuhlaa Tampereen Keskustorilla.

Suihkulähde koki kovia jo sunnuntaina yöllä, kun tuhannet ihmiset ryntäsivät Keskustorille juhlimaan Leijonien MM-kultaa. Suihkulähteen yläosasta katosi pieni osa. Mitä todennäköisimmin pala on irronnut, kun sunnuntaiöiset juhlijat ovat kiivenneet suihkulähteen huipulle.

Myös viime kultajuhlien tuoksinassa vuonna 2011 suihkulähde sai kärsiä kovia juhlijoiden käsissä.

Keskustorin suihkulähde on Robert Huberin suunnittelema ja teollisuuspohatta Wilhelm von Nottbeckin Tampereen kaupungille lahjoittama veistos vesialtaassa Raatihuoneen edustalla.

Veistoksessa on neljä lohikäärmettä. Veistoksen alhaalla on neljä merenneitoa.

Turvamiehet tai aita ympärille

Keskustorille on tulossa kansanjuhlaan tuhansia ihmisiä, jopa kymmenen tuhatta. Kultajuhlaa voi seurata Yle Areenassa. Lähetys alkaa kello 17.55.

Silvennoisen mukaan kaupunki ei ehdi peittämään suihkulähdettä kuvulla.

– Siitä on tänään keskusteltu. Se on liian iso operaatio. Kupua ei laiteta, mutta yritämme saada mieluiten aidoituksen, mutta vähintään turvamiehet, ettei kukaan sinne mene.

Silvennoisen mukaan parhaassa tapauksessa suihkulähteen kadonnut pala voi löytyä vielä suihkulähteen patsaan päältä.

Suihkulähteen päällä kävi tiuhaan uusia juhlijoita. Anu Leena Koskinen / Yle

Suihkulähdettä on tarkoitus tarkastaa nostokurjella, miten pahasti se on kärsinyt. Suihkulähde on sinkkiä ja se murtuu herkästi.

– Huomenna mennään näillä näkymin katsomaan, miltä siellä näyttää.

Tästäkin syystä kokoelma-amanuenssi toivoo, että suihkulähteeseen ei kiivetä. Hän pelkää sitäkin, että joku putoaa ja lyö päänsä.

– Toivomus on, että sinne ei nyt mennä. Se on myös henkilöturvallisuuskysymys. Se on vielä ikävämpää, jos jollekulle sattuu jotakin.

Tuhansien eurojen korjaus

Sinkkilevyistä tehty suihkulähde saadaan kyllä korjatuksi, jos puuttuvaa palaa ei löydetä. Silvennoisen mukaan muotista valmistettava pala ja korjaus maksaisivat tuhansia euroja.

Jos käy ilmi, että pala on irronnut kiipeilyn vuoksi ja selviää, kuka sen on irrottanut, siirtyykö korvausvastuu hänelle?

– Jos jollakin on se pala mukanaan ja sen vain palauttaa, ei seuraa mitään, Silvennoinen totesi alkuviikosta.

Vielä kukaan ei ole ilmoittanut palasta.

Millä mielellä taidemuseon asiantuntija seuraa kultajuhlia?

– Vähän ristiriitaisin tuntein. Toki hienoa, että on voitettu maailmanmestaruus ja sitä juhlitaan. Kannattaa pitää järki päässä, ettei aiheuteta tuhoja. Juhlia voi muutenkin.

