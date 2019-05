Ärhäkkä bakteeri riivaa suomalaisia sikoja – ei tartu kypsästä lihasta, mutta leikkuulautojen pesu on tärkeää

Myös sairaalabakteeri-nimellä tunnettu MRSA on yleistynyt suomalaisilla tuotantosioilla.

Kypsennetyn sianlihan käsitteleminen ja syöminen on turvallista. Käsien ja työvälineiden pesu on kuitenkin tärkeää lihan käsittelyn jälkeen. Asiasta tiedottavat (siirryt toiseen palveluun) Työterveyslaitos, Ruokavirasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

MRSA on stafylokokki-bakteeri, joka on tullut vastustuskykyiseksi antibiooteille, ja siksi sen leviäminen on tärkeä estää.

MRSA voi tarttua eläimestä ihmiseen ja ihmisestä eläimeen.Tartunta voi tapahtua kosketuksesta sekä pintojen, vaatteiden, jalkineiden tai ilman välityksellä.

MRSA säilyy pitkään elossa pölyssä, ja sikaloissa leijuu usein runsaasti pölyä ilmassa. Kaikkien tuotantosikoja käsittelevien ja sikaloissa vierailevien on suojauduttava. Tarkemmat ohjeet suojautumiseen löytyvät Työterveyslaitoksen julkaisusta (siirryt toiseen palveluun).

MRSA ei aiheuta terveelle ihmiselle vakavaa sairautta, mutta jos MRSA pääsee yleistymään esimerkiksi sairaaloissa, antibioottihoito vaikeutuu. Jos MRSA-bakteeri pääsee haavaan tai rikkoutuneelle iholle, se voi aiheuttaa ihotulehduksen tai paiseen.

Vaikka antibiootit eivät pure MRSA-bakteeriin, toistaiseksi sen aiheuttamien infektioiden hoitoon on antibiootti. Stafylokokin tai MRSA:n oireettomat kantajat eivät tarvitse hoitoa.