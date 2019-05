Kela huolestui vahvojen kipulääkkeiden määräämisestä – pelkona on, että Yhdysvaltojen opioidikriisi toistuisi Suomessa

Opioidikriisi näkyy katukuvassa Yhdysvalloissa: poliisi auttaa yliannostuksen saanutta miestä New Havenin kaupungissa Connecticutissa.

Suomessa sairausvakuutuksesta korvattavaa oksikodonia ostaneiden määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Kela on huolissaan siitä, että lääkärit määräisivät vahvoja kipulääkkeitä eli opioideja liian heppoisin perustein. Pelkona on, että Suomeen syntyisi Yhdysvaltain huumekriisin kaltainen tilanne.

Kela aikoo lähettää kesän ja syksyn aikana palautekirjeen lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka viime vuonna määräsivät vahvoihin opioideihin kuuluvia oksikodonia tai fentanyyliä muille kuin syöpää sairastaville potilaille.

7 000 lääkärille ja hammaslääkärille lähetettävän palautteen tarkoitus on saada lääkärit määräämään vahvoja opioideja vain harkitusti, koska ne voivat aiheuttaa riippuvuutta.

– Ei ole tarkoitus etsiä syyllisiä tai sanoa, että joku olisi tehnyt väärin, Kelan tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen sanoo STT:lle.

Kela on huolissaan, että Suomessa kävisi niin kuin huumekriisin kanssa painivassa Yhdysvalloissa. Siellä lääkärit ovat määränneet potilaille vahvoja opioideja myös melko kevein perustein: moni on jäänyt koukkuun, ja Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) yliannostusten määrä on lähtenyt hurjaan kasvuun.

– Myös Suomessa sairausvakuutuksesta korvattavaa oksikodonia ostaneiden määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi, sanooSaastamoinen.

Kela on lähettänyt lääkäreille noottia aiemminkin

Kela on lähettänyt lääkäreille palautetta lääkemääräyksistä jo vuodesta 1997.

– Viime vuosina palautetta on lähetetty kohdennettuna sellaisesta lääkkeiden määräämisestä, johon voi liittyä selkeitä haittoja, Saastamoinen sanoo.

Esimerkiksi vuonna 2017 palautetta annettiin parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteen määräämisestä suurissa määrissä.