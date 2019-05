Virveli, ase, valokuvia, vaatteita – Porin palaneen kerrostalon asukkaat saivat palata 30 minuutiksi hakemaan tavaroita nokisista kodeistaan

Noki on mustannut keittiön ja vessan. Matot ovat mustia, haju aivan järkyttävä. Osa ikkunoista on otettu irti. Vauriot ovat suuret.

Näin kuvailee porilainen Maria Haanpää tulipalossa osittain tuhoutunutta kotiaan. Tunteet heittelevät kiukusta liikutukseen – välillä jopa naurattaa, koska tilanne on niin kummallinen.

Porin Keskusaukion laidalla sijaitsevassa Keskuskartanossa syttyi toukokuun puolessavälissä suuri tulipalo. 10-kerroksisen talon koko katto syttyi tuleen ja 162 asunnon asukkaat evakuoitiin. Syttymissyytä ei tiedetä.

Keskiviikkona asukkailla oli mahdollisuus puolen tunnin ajan kerätä tavaroitaan kodeistaan. Asukkaille oli tarkasti organisoitu vierailuvuorot porrastetusti pitkin päivää.

Haanpää kantaa käsissään kahta valokuvakehystä. Olalla keikkuu raskas kassi täynnä tavaroita, jotka hän halusi ottaa talteen asunnosta. Asunnosta, jonne hän ei ehkä palaa pitkään aikaan.

– Vaikeaa katsoa, mitä on järkeä ottaa. Puoli tuntia menee nopeasti. Varmasti osa vain ensin seisoo paikallaan ja ihmettelee.

Haanpää on aiemmin saanut kodista mukaan vaatteita, mutta vahva savun haju tuntuu pinttyneen niihin ikuisiksi ajoiksi. Kalusteita ei saa ottaa mukaansa, joten tyttären toive meikkipöydän saamisesta uuteen kotiin ei toteudu.

– Viimeiseksi otin mukaan taulut tytöistä. Ne ovat aina kulkeneet mukana, Haanpää kertoo liikuttuneena.

Maria Haanpää nappasi vielä viimeisenä mukaansa nokisesta kodistaan tyttärien kehystetyt kuvat. Mari Kahila / Yle

"Aika rikkinäistä puhelinta on pelattu"

Keskuskartanon pihalla on aistittavissa kiukkua ja turhautumista. Osa asukkaista odottelee vuoroaan käydä kotona.

Monen mielessä pyörivät kauhukuvat tuhoutuneista kodeista. Aistittavissa on, ettei kukaan oikein tiedä, mitä kannattaisi ottaa mukaansa.

Osa asukkaista kantaa jo hiki päässä tavaroita. Televisio, virveli, valokuvia, jopa metsästyskivääri. Jollain on mukanaan toppatakkeja, sillä kukaan ei tiedä, miten pitkään asuminen väliaikaisasunnossa kestää.

Maria Haanpäätä itkettää ja kiukuttaa.

– Unohdetaan asukkaat täysin matkan varrella. Puhutaan kaikesta muusta paitsi siitä, mitä ihmiset kokevat.

Haanpään mukaan kukaan ei tunnu tietävän, koska koti on jälleen asumiskelpoinen. Puhutaanko kuukausista, puhutaanko puolesta vuodesta?

– Toivo tapetaan koko ajan, Haanpää totetaa.

Juho Myntti on avustamassa mummoaan tavaroiden hakemisessa, koska nuoret jalat kipuavat ketterämmin kahdeksanteen kerrokseen. Edessä on useampi juoksu kerrosten välillä.

Mummo huikkaa taustalta, ettei oikein edes käsitä, mitä asunnosta tarvitsisi.

– Meillä on lista tavaroista, jotka pitäisi hakea, mutta mennään aika fiilispohjalta, Myntti arvioi.

Myntti seurasi tulipaloa livestriimauksen kautta. Hän on samaa mieltä kuin Haanpää siitä, että tieto on kulkenut huonosti tulipalon jälkeen.

– Aika rikkinäistä puhelinta tässä on pelattu, Myntti sanoo.

Hän viittaa lastenleikkiin, jossa tieto muuttuu matkalla kulkiessaan korvasta korvaan.

Kadonnut kissa jätti elonmerkin vuoteelle

Sängylle on ilmestynyt pissa ja kakka. Nina Krouglikovalle se antaa toivoa, sillä paloiltana perheen Ruutik-kissa katosi. Se ei ole ilmoittanut itsestään mitään ennen kuin nyt tuoreilla jätöksillä.

– Viisas kissa, Krouglikova toteaa lemmikistään.

Hän kertoo kissan olevan perheelle kuin lapsi. Somessa on jaettu etsintäkuulutusta Keskuskartanossa paloiltana kadonneesta kissasta jo parin viikon ajan – huonolla menestyksellä.

Krouglikova uskoo, että kissa on saattanut livahtaa ulos asunnosta, kun palomiehet ovat aukoneet ovia.

Kissalle on jätetty ruokaa siinä toivossa, että Ruutik vain lymyilee jossain piilossa. Nyt toivo eloonjäämisestä on vahva.

"Lapselle omat tavarat luovat turvaa"

Maaru Kuisma on odottanut pitkään, että pääsisi käymään kotonaan, vaikka näky hänenkin kodissaan on lohduton. 10-kerroksisen rakennuksen ylimmässä kerroksessa asunut Kuisman perhe halusi hakea ennen kaikkea lapsensa tavaroita.

– Asuntoomme pääsi jonkin verran savua, ja lattia on ihan musta. Vettä on tullut seinän ja tapetin väliin, joten kunnon pintaremontti on odotettavissa.

Kuisma ehti ottamaan jotain mukaansa jo paloiltana, mutta varsinkin poika kaipaili tuttuja esineitään.

– Tietokone, pleikkari, omat viikkorahat, Kuisma luettelee.

Itselle vähemmän. Lapselle omat tavarat luovat turvaa, Kuisma lisää.

– Jos tulee puolenkin vuoden remonttitauko, tarvitsee enemmän tavaroita kuin ehti paloiltana nappaamaan mukaan.

Puoli tuntia aikaa tavaroiden hakuun oli Kuisman mielestä riittävä, kun oli kaksi ihmistä pakkaamassa ja mukana oli etukäteen tehty tarkka lista.

Keskuskartanon asukas Maaru Kuisma yhdessä äitinsä Tuija Nikulan kanssa ehtivät puolessa tunnissa haalimaan kaiken haluamansa tulipalon osittain tuhoamasta kodista. Katja Halinen / Yle

"Ei varmasti ole kellään hymy huulessa"

Pariskunta katoaa rakennuksen uumeniin rinkat selässään. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Majasaari seuraa tavaroiden hakua rauhallisin mielin.

Takana on hänen sanojensa mukaan sekava hullunmylly. Nyt helpottaa, kun Porin perusturvan porukka ja SPR auttoivat organisoimaan asukkaille pääsyn hakemaan tavaroitaan.

Hakuajoista ollaan tarkkoja. Ensin ilmoittaudutaan, ja puolen tunnin visiitin jälkeen pitää myös muistaa ilmoittaa poistuneensa asunnosta. Turvamääräykset ovat syystäkin tarkat.

– Tämä on rakennustyömaa, jossa on lakisääteiset turvallisuusmääräykset. Pääurakoitsijan vastuulla on tehokuivaus ja he ovat antaneet nämä ohjeet, että turvallisuusnäkökulma toteutuu.

Majasaari ymmärtää asukkaiden kiukun.

– Tämä on kaikille iso tragedia. Ei varmasti ole kellään hymy huulessa.

Toimittajia asuntoihin ei päästetty. Tähän juttuun liitetty Areena-video on koostettu asukkaan kuvaamasta kännykkävideosta.

Vakuutusyhtiön kanssa on aloitettu jälleenrakennustyön suunnittelu. Luvat ja purkutyöt ovat yhä kesken. Majasaari antaisi mieluusti enemmän tietoa, jos sitä vain olisi.

– Olen antanut kaikki tiedot, mitä on ollut. Koko ajan tulee lisää tietoa, ja se muuttuu päivittäin. Tämä on ongelma. Tiedottaa voisi lisää, mutta tämä on aika hankalaa. Meitä on kolmen miehen organisaatio ja hoidamme asioita oman työmme ohella.

Takana on rankat pari viikkoa, ja tulipalon jälkityöt jatkuvat vielä pitkään. Majasaari kantaa harteillaan huolia ja väsymys painaa.

– Voit katsoa silmäpusseja, että miltä näyttää. Väsyttää, mies toteaa hiljaa.

Keskiviikkoiltana Keskuskartanon taloyhtiö tiedotti, että asukkaiden paluumuutto voi olla mahdollista noin kolmen kuukauden kuluttua. Tilanne muuttuu kuitenkin päivittäin, joten arvioitu paluuaikataulu voi myös edelleen muuttua.

