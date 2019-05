Irak luovutti Turkille 188 epäiltyjen Isis-taistelijoiden lasta

Irakin mukaan joukossa on muutama jo täysi-ikäistynyt.

Irak on luovuttanut Turkille 188 terroristijärjestö Isisin jäseniksi epäiltyjen lasta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters oikeuslaitoksen tuomaria siteeraten.

Tuomarin mukaan luovutuksessa oli läsnä edustajia molemmista maista ja YK:n lastenjärjestö Unicefista. Hänen mukaansa joukossa on "pieni prosenttiosuus" täysi-ikäistyneitä lapsia, jotka on tuomittu laittomasta rajanylityksestä. Tuomarin mukaan he ovat suorittaneet tuomionsa.

Irakissa rikousoikeudellinen alaikäraja on yhdeksän vuotta, kertoo Reuters.

Isis-jäsenten lasten kohtalo on ollut viime aikoina puheenaiheena pitkin Eurooppaa, myös Suomessa.

Yle on viime päivinä uutisoinut laajalti al-Holin leirillä Syyriassa olevista, Isisin alueelle aiemmin muuttaneista suomalaisnaisista ja heidän lapsistaan.

