Netflix aikoo liittyä elokuva-alan boikottiin – tuotannot Georgiassa voidaan panna jäihin osavaltion aborttilain tiukennusten takia

Yhdysvalloissa, Georgian osavaltiossa elokuvat ja tv ovat iso bisnes. Tuotantoon panostettiin viime vuonna suoraan 2,7 miljardia dollaria eli 2,4 miljardia euroa. Ala työllistää yli 92 000 georgialaista.

Yksin toukokuussa osavaltiossa oli tekeillä 33 elokuvaa tai sarjaa. (siirryt toiseen palveluun)

Syynä ei ole pelkästään mukava ympäristö, vaan osavaltio tukee tuotantoja jopa 30 prosentin verohelpotuksilla (siirryt toiseen palveluun). Georgiaan on siirtynyt iso osa Hollywood-tuotannoista, mm. Pinewood Studiosilla on jättimäinen tuotantokeskus Fayettevillessä, ja osavaltiossa on kuvattu muun muassa valtaosa viime vuosien Marvel-supersankarielokuvista.

Toukokuun 7. päivänä Georgian republikaanikuvernööri Brian Kemp vahvisti osavaltion uuden aborttilain (siirryt toiseen palveluun), joka kieltää abortit sen jälkeen, kun alkion sydämenlyönnit ovat havaittavissa. Ne voidaan huomata ultraäänellä jo viidennellä raskausviikolla eli siinä vaiheessa, kun nainen ei edes vielä tiedä olevansa raskaana. Toistakymmentä muuta osavaltiota on myös laatinut tai laatimassa samanlaista lakia.

Laki pyritään saattamaan voimaan ensi vuoden alusta.

Päätös on aiheuttanut boikottiaallon. Lukuisia ohjaajia, näyttelijöitä ja käsikirjoittajia on vedonnut lain perumiseksi tai ilmoittanut, etteivät he aio enää työskennellä Georgiassa. Mukana ovat mm. Ben Stiller, Alec Baldwin, Elizabeth Perkins, Judd Apatow, Amy Schumer, Alyssa Milano ja Kristen Wiig.

Nyt myös suoratoistopalvelu Netflix on liittymässä boikottiin (siirryt toiseen palveluun).

– Lainsäädäntöä ei ole vielä alettu soveltaa. Jatkamme tuotantojamme Georgiassa samalla, kun tuemme niitä, jotka eivät niin tee. Jos lakia aletaan soveltaa käytäntöön, harkitsemme uudelleen kaikkia investointejamme Georgiaan, sanoi Netflixin sisältöjohtaja Ted Sarandos Variety-lehdelle.

Muut seuraavat vielä katseella

Elokuvateollisuuden etuja ajava Motion Picture Association of America, MPAA toppuuttelee. Sen mukaan tuotannonala on niin tärkeä työllistäjä Georgiassa, että boikottia pitää vielä harkita.

– On tärkeää myös muistaa, että samanlaisia lakeja on vireillä muissakin osavaltioissa ja niitä käsitellään ja haastetaan tuomioistuimissa. Myös Georgian tapaus ratkeaa oikeusprosessin kautta, kommentoi MPAA:n tiedotusjohtaja Chris Ortman MarketWatchille (siirryt toiseen palveluun).

Toinenkin vaihtoehto on keksitty. Joukko elokuvantekijöitä – muun muassa J. J. Abrams, Jordan Peele, Peter Chernin ja Jenno Topping – on päättänyt pitää tuotantonsa Georgiassa, mutta lahjoittaa palkkionsa kansalaisoikeuksia puolustavalle Amerikan kansalaisoikeusunionille ACLU:lle sekä paikallisille kansalaisoikeusryhmille.

Hollywoodissa osoitettiin mieltä 21. toukokuuta aborttioikeuden puolesta. Mielenosoituksia järjestetään eri puolilla Yhdysvaltoja, koska toistakymmentä osavaltiota on kiristämässä aborttilakia. Etienne Laurent / EPA

– Naisen oikeus päättää omasta kehostaan on olennaisen tärkeä hänen henkilökohtaiselle ja ammatilliselle hyvinvoinnilleen. Tuemme ihmisiä, jotka päättävät olla viemättä tuotantoaan Georgiaan, sanoi Varietyn haastattelussa Women in Film -kansalaisjärjestön johtaja Kirsten Schaffer.

Shafferin mukaan tuotantukia ja verohelpotuksia on yhtä hyvin saatavilla Kaliforniassa, Coloradossa ja kahdeksassa muussa osavaltiossa.

"Lyötte meitä kasvoihin"

Georgian konservatiiveja boikotti luonnollisesti ärsyttää.

– Ette ole Georgiasta. Ette asu Georgiassa. Ette äänestä Georgiassa. Tulette tänne ansaitsemaan rahaa ja menette kotiinne. Ette voi ottaa rahaa yhdellä kädellä ja sitten lyödä meitä kasvoihin toisella kädellä, sanoi republikaaninen osavaltiokongressin edustajainhuoneen jäsen Dominic LaRiccia.

On täysin arvailujen varassa, onko boikotilla vaikutusta. Moni epäilee (siirryt toiseen palveluun), että republikaanijohtoinen osavaltio ei taivu painostuksen edessä, koska aborttioikeus on sille tärkeä poliittinen teema.

Mutta voi käydä toisinkin. Maaliskuussa 2016 Georgian kongressi hyväksyi lain, joka olisi vaikeuttanut homoseksuaalien asemaa. Disney ja Marvel uhkasivat (siirryt toiseen palveluun)lopettaa tuotantonsa Georgiassa, ja edellinen, republikaaninen kuvernööri Nathan Deal kumosi lain. Tänä keväänä osavaltiokongressi tosin esitteli uuden version laista. (siirryt toiseen palveluun)

