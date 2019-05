Tenojoen vesiskootterikielto on nyt Suomen osalta totta – Norjassa Karasjoki perääntyi viime metreillä

Pohjoisen Tenojoen vesiskootterikieltoa on perusteltu muun muassa meluhaittojen ehkäisemisellä. Osa paikallisista matkailuyrittäjistä iloitsee kiellosta. Toisaalta on niitäkin, jotka jo harkitsivat skootterivuokrausta alueelle.

Pohjoisen Tenojoen vesiskootterikieltoa on perusteltu muun muassa meluhaittojen ehkäisemisellä. Osa paikallisista matkailuyrittäjistä iloitsee kiellosta. Toisaalta on niitäkin, jotka jo harkitsivat skootterivuokrausta alueelle. Annu Passoja / Yle

Suomen puolella Tenojoella ei saa enää ajaa vesiskoottereilla. Lapin ELY-keskuksen asettama vesiskootterikielto alueen vesistöön tulee voimaan 15. kesäkuuta. Tarkoitus on suojella varsinkin lohen elinolosuhteita ja välttää häiriötä virkistysmatkailulle ja asukkaille.

– Kiellolla vähennetään myös riskiä lohiloisen leviämiseen, sanoo ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Timo Jokelainen Lapin ELY-keskuksesta.

Päätös asiasta julkaistiin tiistaina.

Vielä nyt vesijeteille ei kuitenkaan saada täyskieltoa koko Tenojoella. Norjan puoleisella rannalla Karasjoki päätti toukokuun alussa sallia niiden käytön vesistössä edellleen. Sen sijaan toinen norjalainen Tenojokivarren kunta, Tana, on kieltänyt vesiskootterit jo huhtikuussa.

Skootterikiellosta kertovia merkkejä rannoille

Suomen puolelle Tenojoen vesistöä asetetaan erillisiä vesiskootteriajon kieltäviä merkkejä. Valvonnassa eri viranomaiset tekevät yhteistyötä.

Valvonnassa voi tulla hankaluuksia, kun kieltoalue ei olekaan yhteinen. Jokelaisen mukaan suomalais-norjalainen rajajokikomissio aikoo käsitellä asiaa kokouksessaan ensi viikolla. Kyseinen komissio suositteli yhtenäistä vesiskootterikieltoa Suomelle ja kahdelle Norjan kunnalle jo viime vuonna.

Vesijetit haluttiin kieltää nyt, kun vesijettejä ei vielä liiemmälti Tenojoella näe. Lapin ELY-keskus näkee, että erä- ja luontomatkailun rinnalle skootterit eivät sovi.

– Tenojoella on perinteinen lohenpyyntitapa, joka perustuu soutamiseen ja rannalta kalastamiseen, Timo Jokelainen sanoo.

Pohjoisen kunnat eivät täysin allekirjoittaneet kieltoa

Esimerkiksi Inarin kunta kuitenkin vastusti vesiskoottereitten täyskieltoa ja olisi halunnut paikallisille mahdollisuuden käyttää niitä Tenojoen vesistössä. Myös matkailukäytössä, jos paikallinen olisi ollut sitä valvomassa.

Utsjoen kunnanhallitus päätyi kieltoa puoltavalle kannalle, mutta päätökseen jätettiin eriäviä mielipiteitä.

– On selvää, että yksilön oikeuksiin menevissä rajoituksissa näkemyksiä on useampia. Selkeää yksimielisyyttä on mahdotonta saavuttaa.

Timo Jokelaisen mukaan Utsjoen hyväksynnällä oli Inaria enemmän painoarvoa, koska valtaosin Suomen puolinen Tenojoen vesistö on pääosin nimenomaan Utsjoen puolella.

Lisää aiheesta:

Pikaista vesiskootterikieltoa puuhataan Tenolle – matkailuyrittäjä: "Mikä haitta on muutamasta vesiskootterista?"