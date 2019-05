"Härskillä Volvolla" ajava 19-vuotias hurahti moottoreihin, ja saa nyt rassata niitä työkseen: "Ei ole kahta samanlaista"

Pihaan kurvaa harmaa, elämää nähnyt auto. Kuskin paikalta nousee 19-vuotias Nico Klaus punamusta haalari yllään. Hän on tulossa kesätyöpaikaltaan huoltoasemalta.

Klaus jättää Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston autoalan tilojen pihaan autonsa, jota hän kuvailee "härskiksi Volvoksi". Tiloissa on käynnissä kevätsiivous, mikä tarkoittaa sitä, että osalle opiskelijoista kyseessä ovat viimeiset päivät opinahjossa.

Yksi heistä on juuri Nico Klaus, joka valmistuu ajoneuvoasentajaksi. Autoalan Keskusliiton mukaan alalle valmistuu joka kevät keskimäärin kaksi tuhatta uutta osaajaa.

– En ole oikeastaan edes ehtinyt ajatella valmistumista, sillä olen ollut niin paljon töissä. Hienoahan tämä on, että minulla on virallisesti ammattinimike ja valmiudet työelämään kolmen vuoden opiskelun jälkeen, Klaus sanoo leveä hymy kasvoillaan.

Nico Klausin auto on 940-mallinen Volvo vuodelta 1996. Hän hankki sen vasta muutama viikko sitten. Tiina Karppi / Yle

Nuorten hakuinto hiipunut

Nico Klausin kiinnostus autoja kohtaan heräsi jo lapsena. Isän puuhastelu autojen parissa sytytti kipinän, joka vain kasvoi vuosien saatossa. Yläasteen aikana hän päätti opiskella intohimonkohteestaan itselleen ammatin.

– Olen aina ollut käytännön oppija, joten lukio ei niinkään tuntunut omalta jutulta. Tykkään rakentaa asioita käsin, ja autojen kanssa puuhatessa tähän on mahdollisuus, Klaus kertoo.

Vaikka Nico Klaus puhkuu intoa, hakijoiden määrä autoalan koulutuksiin on viime vuosina vähentynyt. Ennen hakijoita oli melkein kaksi yhtä aloituspaikkaa kohden, mutta nyt luku on hieman alle puolentoista.

– Syynä saattavat olla uutisoinnit autoalan yt-neuvotteluista, jolloin ala saattaa nuoren silmään vaikuttaa epävarmalta. Myös lukion suosion kasvu vaikuttaa. Kenties nuoret tahtovat lisäaikaa ennen kuin päättävät, mille alalle suuntautuvat, pohtii Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

Nico Klausin opinahjoon autoalaa opiskelemaan mahtuvat lähes kaikki innokkaimmat hakijat. Siellä koulutetaan ajoneuvoasentajien lisäksi autokorinkorjaajia ja automaalareita.

– Tänne hakeutuu hyvin moninainen joukko opiskelijoita. Valtaosa on peruskoulusta tulevia nuoria, mutta lisäksi jatkuvasta hausta joukkoon löytää aikuisiakin monesta eri maasta, kertoo Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston autoalan opettaja Petri Sällilä.

Petri Sällilä tahtoo kannustaa autoalalle valmistuvia tarttumaan rohkeasti haasteisiin. Tiina Karppi / Yle

Autoalalla jatkuva tarve uusille osaajille

Vaikka nuorten kiinnostus autoalaa kohti on hiipumaan päin, autoalan kiinnostus nuoria osaajia kohtaan vain kasvaa.

– Etenkin mekaanisiin töihin, kuten ajoneuvoasentajan töihin, on jatkuva tarve, sillä alalta eläköidytään paljon. Nuorille, joilla riittää hyvää asennetta ja motivaatiota, löytyy lähes kaikille työpaikka, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg sanoo.

Suomessa autoala työllistää noin 45 000 henkilöä. Näistä autokauppa sekä korjaamo- ja katsastustoiminnot työllistävät yli puolet. Ajoneuvoasentajia, autokorinkorjaajia ja automaalaireita on noin 13 000.

– Suomessa pyörii Euroopan vanhimpia autoja. Tätä autokantaa ylläpidetään jatkuvilla huolloilla ja korjauksilla, autoalan opettaja Petri Sällilä toteaa.

Tästä syystä myös vastavalmistunut ajoneuvoasentaja Nico Klaus uskoo tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiensa olevan hyvät.

– Olen sitä mieltä, että niin kauan kun on autoja, on töitä – kunhan vain itsellä on tiedot ja taidot hanskassa. Olen päässyt jo kahtena kesänä peräkkäin autokorjaamoon töihin, Klaus sanoo.

Autoalalle valmistunut voi työllistyä moniin eri ammatteihin. Tiina Karppi / Yle

Nuorelta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja itsevarmuutta

Viimeisen kolmen vuoden aikana Nico Klaus on syventynyt siihen, miten autoja huolletaan ja korjataan. Etenkin moottorien korjaukset kiinnostavat häntä.

– Niitä ei ole kahta samanlaista. Toivon, että tulevaisuudessa pääsisin korjailemaan hieman kalliimpia ja tehokkaampiakin moottoreita, hän sanoo.

Korjaamolla työskentelyn lisäksi ajoneuvoasentajaksi kouluttautunut voi työllistyä muun muassa tehdastyöhön, teollisuuspuolelle, johtotehtäviin tai yrittäjäksi. Työelämässä asenne ja halu kehittyä ratkaisevat.

– Töihin on tultava ajoissa, se on ihan lähtökohta. Tärkeää on myös uskoa itseensä autoja korjatessa. Ei ole sellaista asiaa, jonka yli ei pääsisi, kunhan tekee työt rauhassa. Keskittyminen on tärkeintä, Nico Klaus tietää.

Autoalan jatkuvassa kehityksessä mukana pysyminen on myös olennaista.

– On tärkeää, että nuori on valmis opiskelemaan lisää ja kehittämään taitojaan, sillä sitä kaivataan työelämässä. Lisäksi hyviä asiakaspalvelutaitoja painotetaan yhä enemmän, autoalan opettaja Petri Sällilä sanoo.

Nico Klaus aikoo tehdä töitä siihen asti, kunnes lähtee armeijaan. Tiina Karppi / Yle

Monta ovea auki

Keskiviikkona todistuksensa saaneelle Nico Klausille on auki monta ovea, koska teknologia kehittyy koko ajan.

– Pitkäveteiset öljyjen ja rasvojen mittaukset ovat taaksejäänyttä elämää. Tieto- ja sähkötekniikka tulevat limittymään yhä enemmän työtehtäviin, mikä puolestaan laajentaa mahdollisuuksia erikoistua eri tehtäviin, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg sanoo.

Nico Klausin opettaja Petri Sällilä kannustaa valmistuvia tarttumaan rohkeasti edessä oleviin haasteisiin.

– Kaikenlainen työ kartuttaa kokemusta, tuo itsevarmuutta ja opettaa uusia kykyjä. Toivon nuorten näkevän asiat hyvinä haasteina, ei ongelmina, Sällilä sanoo.

Etelä-Kymenlaakson ammattikoulusta valmistuu autoalan opiskelijoita pitkin vuotta. Tänä keväänä heitä valmistuu 18. Antro Valo / Yle

Mutta mitä Nico Kalusille on tiedossa seuraavaksi? Töitä, ja vastikään ostetun vanhan Volvon fiksailua.

–Maalit on jo ostettu ruostetäplien piilottamista varten. Eihän se kedon kaunein kukka ole, mutta todellinen luottoauto, joka vie takuulla perille. Jos oikein innostun, viritän moottoriin vähän lisää tehoa, hän kertoo.

Tammikuussa nuorta miestä odottaa armeijaan lähtö.

– Tässä vaiheessa olen avoimin mielin, että lähdenkö sen jälkeen jatko-opiskelemaan vai työelämään.