Stefan Astakhov ja Johanna Wallroth juhlivat Mirjam Helin -laulukilpailun voittoa

Kahdeksannen kerran järjestetyn Mirjam Helin -laulukilpailun voittivat Stefan Astakhov miestensarjassa sekä Johanna Wallroth naistensarjassa.

Stefan Astakhov on 21-vuotias Moskovassa syntynyt saksalainen baritoni. Finaalissa hän esitti Benjamin Brittenin Look! Through the port comes the moonshine astray:n (Billyn osa) oopperassa Billy Budd sekä Giuseppe Rossinin Largo al factotum (Figaron osa) oopperasta Sevillan parturi.

Johanna Wallroth on tukholmalainen sopraano. Heikki Tuuli / Mirjam Helin -laulukilpailu

Johanna Wallroth on ruotsalainen 26-vuotias sopraano. Hän esitti finaalissa Igor Stravinskyn No word from Tom (Anne Trueloven osa) oopperassa Hulttion tie sekä Charles Gounodin Je veux vivre (Julian osa) oopperassa Romeo ja Julia.

Kiri Te Kanawa arvioi finalistien ilmaisukykyä

Viiden vuoden välein järjestettävä, kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu kerää yhteen maailman lupaavimmat klassisen laulun taitajat.

Oululaislähtöinen, Saksassa opiskeleva Jussi Juola toi finaaliin suomalaisväriä ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Juola sai kilpailussa miesten sarjan neljännen palkinnon.

Kun Jussi Juola sai tietää finaalipaikastaan, hän kertoi olevansa todella onnellinen. – En vielä oikein tajua tätä. Tavoitteeni oli päästä semifinaaliin eli tavoitteet on ylitetty, hän sanoi. Heikki Tuuli / Mirjam Helin -laulukilpailu

Vuonna 1994 menestystä riitti kaksin verroin, kun naisten sarjan voittajaksi julistettiin sopraano Kirsi Tiihonen ja toiseksi sijoittui Suomen Kansallisoopperan nykyinen taiteellinen johtaja, mezzosopraano Lilli Paasikivi.

Tänä vuonna Jorma Silvastin johtamassa tuomaristossa mukana oli oopperataiteen maailmantähti, sopraano Kiri Te Kanawa. Hän kertoi aiemmin Ylelle painottavansa arvioissaan laulajien ilmaisukykyä.

– Laulaessaan on pystyttävä olemaan hieman haavoittuvainen. Ilman sitä kappaleen sanoma jää puolitiehen, Te Kanawa totesi.

Katso Te Kanawan koko haastattelu:

Toimittaja Ahti Paunu haastattelee Mirjam Helin - laulukilpailun tuomaria Kiri Te Kanawaa.

Kahdeksas Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu

Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu on Suomen Kulttuurirahaston järjestämä laulukilpailu. Ensimmäisen kilpailu oli vuonna 1984, ja sen jälkeen se on järjestetty viiden vuoden välein.

Kilpailun on perustanut laulupedagogi, laulaja Mirjam Helin lahjoittamalla varat Mirjam ja Hans Helinin rahaston perustamiseksi Suomen Kulttuurirahaston yhteyteen.

Kilpailu on ollut vuodesta 1987 Kansainvälisten musiikkikilpailujen maailmanliiton (Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique, Genève) jäsen.

Kilpailun ohjelmistovaatimukset ovat laajat (oratorio, lied, ooppera), joskin kilpailuohjelma tarjoaa laajan valinnanvapauden, sillä siihen ei vaadita tiettyjä lauluja tai säveltäjien teoksia.

Semifinaalissa on kuitenkin esitettävä suomalaisen säveltäjän teos. Tänä vuonna finaaliin pääsi siis yksi suomalainen, Jussi Juola. Semifinaaleihin asti pääsi suomalaisista naistensarjassa Virva Puumala, joka karsiutui finaaleista.