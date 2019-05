Vaatteita voi nyt koota itse aitoon IKEA-tyyliin: kotimainen muotisuunnittelu tarjoaa uusia ideoita, jotka kiinnostavat Kiinassa saakka

Uutta kotimaista muotia on ollut tällä viikolla esillä Fashion in Helsinki -tapahtumassa.

Muotisuunnittelija Matti Liimatainen pujottelee tottuneesti pieniä identtisiä kankaanpätkiä yksitellen lippalakissa olevien reikien läpi. Vähitellen pätkistä muodostuu punos, joka koristaa sinivalkomustaa lippistä ja pitää samalla sitä koossa. Kyse on saumasta, jossa ei käytetä lainkaan irrallisia elementtejä, kuten nappeja, vetoketjuja tai ompeleita, vaan laserilla leikatut kielekkeet yhdistetään toisiinsa ilman työkaluja tai koneita.

Matti Liimataisen suunnitteleman lippalakin saumatekniikkaa. Jussi Mankkinen / Yle

Liimataisen Self-Assembly -mallisto, lyhennettynä S-A, on yksi esimerkki kotimaisen muodin uusista tuulista: vaate ostetaan IKEA-tyyliin palasina ja pistetään kokoon itse, ohjekirjan avulla.

– Ensinnäkin kasaaminen on todella läpinäkyvä prosessi, koska siihen ei kuulu piilotettuja elementtejä – sitä näkee omin silmin, kuinka vaate valmistuu. Lisäksi vaatteen voi purkaa takaisin osiinsa ja kasata eri tavalla uudestaan. Palasilla voi myös vaihtaa värejä, korjata hajonneita kohtia ja muokata vaatetta useilla eri tavoilla, Liimatainen luettelee.

Matti Liimatainen sekä Self-Assembly-malliston lippalakki, huppari ja reppu. Jussi Mankkinen / Yle

Self-Assemblyn kohdalla sauma tekee vaatteesta vaatteen, mutta se on myös esteettinen elementti.

– Olen liioitellut tarkoituksellisesti sauman kokoa ja ulkonäköä. Haluan että se on heti havaittavissa, jotta ihmiset ymmärtävät, että kyse on tavallisesta poikkeavasta ratkaisusta. Kun ideasta tulee tunnetumpi, sauman kokoa voi hieman hillitä, Liimatainen pohtii.

Ihan kaikkien juttu itsekoottavat vaatteet (tai huonekalut) eivät välttämättä ole. Australian Tasmaniassa järjestetyssä workshopissa oli samanaikaisesti kaksi tuhatta ihmistä kokoamassa Self-Assembly-vaatteita.

– Palautetta tuli puolesta ja vastaan. Osa ihmisistä oli pelkkää hymyä, kun osa taas tunsi kiitollisuutta siitä, että sai tuotteen vihdoin viimein valmiiksi ja puettua sen päälleen, Liimatainen kertoo.

JUSLIN-MAUNULA eli Lilli Maunula ja Laura Juslin. Jussi Mankkinen / Yle

Arkkitehtuuri inspiroi vaatteita

Fashion in Helsinki -tapahtumassa on tällä viikolla ollut esillä Aalto-yliopiston alumnien SIXREX-kokonaisuus, johon on kuulunut myös Self-Assembly-mallisto.

SIXREXin tarkoituksena on ollut näyttää, kuinka kotimainen muoti taipuu performanssin, kantaaottavuuden ja arkkitehtuurinkin suuntaan. Esimerkiksi JUSLIN-MAUNULA-yritys koostuu arkkitehdistä ja muotisuunnittelijasta.

– Jokainen tekemämme projekti – oli se sitten tila tai vaate – syntyy sataprosenttisesti yhteistyönä, jolloin kaksi ajatusmaailmaa yhdistyvät syvällisesti eivätkä jää pelkän inspiraation tasolle, arkkitehti Lilli Maunula toteaa.

– Arkkitehtuuri on varmasti inspiraatio monelle vaatesuunnittelijalle, mutta meillä on oikeasti monialainen yritys, jossa Lillillä on kokonaisvaltainen arkkitehtuuriin liittyvä tietotaito, muotisuunnittelija Laura Juslin jatkaa.

JUSLIN-MAUNULAn omaa mallistoa, joissa on vaikutteita 1940-luvun tyylistä. Huomaa lattia, joka on tehty saippuanpalasista. Malleina Mira Engström ja Erica Sharko. Jussi Mankkinen / Yle

Arkkitehtuuri näkyy JUSLIN-MAUNULAn vaatteissa esimerkiksi kiinnitysten kohdalla.

– Suunnittelemme vaatteisiin usein mielenkiintoisia kiinnityksiä. Emme seuraa arkkitehtuurin muotokieltä, vaan tutkimme siihen liittyviä toimintatapoja, joita lähdemme sitten soveltamaan, Laura Juslin kertoo.

JUSLIN-MAUNULA sai kansainvälistä näkyvyyttä pari vuotta sitten, kun Lady Gaga pukeutui yrityksen vaaleanpunaiseen takkiin. Myös ovet Kiinan valtaville markkinoilla ovat avautuneet: ensimmäisen kerran yhteistyötä tehtiin vuonna 2017 Peacebird-muotifirman kanssa, jolla on Kiinassa noin 4 000 liikettä, ja jota voisi volyyminsa puolesta verrata vaikkapa Zaraan.

– Kiinassa on tällä hetkellä kova kysyntä kaikenlaiselle pohjoismaiselle muotoilulle. Olemme myös huomanneet, että kiinalaiset rakastavat värejä. Sanoisin että estetiikka, siluetti ja värit ovat meidän valttejamme, jotka vetoavat kiinalaisiin, Lilli Maunula summaa.

Tällä hetkellä JUSLIN-MAUNULA myy Kiinaan palveluja, kuten tila- ja vaatesuunnittelua, paikallisille muotialan liikkeille ja brändeille. Työnkuvaan kuuluu muun muassa vaatteiden, korujen, laukkujen, näyteikkunoiden ja konseptien suunnittelua.

– Emme vielä myy Kiinassa omia tuotteitamme, mutta ehkä jonakin päivänä sekin toteutuu, Laura Juslin sanoo.

Kasia Gorniakin muotiin yhdistyvää kehollista performanssia. Malleina Paavo Kärki, Laura Jantunen ja Rosa. Jussi Mankkinen / Yle

Kotimainen muoti voi nyt hyvin

Kotimaisen muodin ja pukeutumisen nykytilannetta Laura Juslin ja Lilli Maunula pitävät hyvänä.

– Sosiaalisen median ja netin takia ihmiset ovat Suomessa samalla viivalla ja ajan tasalla muun maailman kanssa. Nuoret ovat muodikkaampia kuin edelliset sukupolvet. Asumme molemmat Helsingissä ja meidän näkökulmastamme muodikkuudessa on tapahtunut iso muutos viimeisten kymmenen vuoden aikana. Erityisesti nuoret miehet ovat aivan hullun trendikkäitä, Laura Juslin toteaa.

Myös Matti Liimatainen on samaa mieltä.

– Muodin tilanne Suomessa on erittäin hyvä. Opetuksen taso on todella laadukasta, meillä on paljon lahjakkaita suunnittelijoita, kilpailuvoittoja tulee jatkuvasti – olemme hyvässä nosteessa.

Vuoden nuoren suunnittelijan Jim Bergströmin tyyliä. Jussi Mankkinen / Yle

