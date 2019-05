Herätys: Vangeille opetetaan elämänhallintaa, Netflix liittyy Georgia-boikottiin, fongaus koukuttaa kalastamaan

Ensimmäiset 15 minuuttia ovat ratkaisevat, kun vanki vapautuu

Rikosseuraamusvirasto pyrkii vähentämään rikollisuutta elämänhallinnan opeilla. Kaikissa Suomen vankiloissa on otettu käyttöön kuntoutusohjelma, jolla opetetaan, miten elää rikoksetonta elämää. Taustalla on muun muassa halu pienentää rikollisuuden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.

Viihdetuotannot Georgiassa voidaan panna jäihin aborttilain takia

Hollywoodissa osoitettiin mieltä 21. toukokuuta aborttioikeuden puolesta. Mielenosoituksia järjestetään eri puolilla Yhdysvaltoja, koska toistakymmentä osavaltiota on kiristämässä aborttilakia. Etienne Laurent / EPA

Yhdysvalloissa Georgian osavaltio on säätänyt tiukan, naisten aborttioikeutta säätävän lain, joka pyritään saattamaan voimaan ensi vuoden alusta. Päätös on aiheuttanut boikottiaallon. Lukuisia ohjaajia, näyttelijöitä ja käsikirjoittajia on vedonnut lain perumiseksi tai ilmoittanut, etteivät he aio enää työskennellä Georgiassa. Nyt myös suoratoistopalvelu Netflix on liittymässä boikottiin.

Israel järjestää uudet parlamenttivaalit

Vaalivoittaja Benjamin Netanjahu ei onnistunut löytämään riittävästi hallituskumppaneita. Menahem Kahana / AFP

Israelissa joudutaan järjestämään uudet parlamenttivaalit. Vaalivoittaja Benjamin Netanjahu ei onnistunut löytämään riittävästi hallituskumppaneita hallitusneuvottelujen valmistumisen määräaikaan mennessä. Uudet vaalit on määrä järjestää syyskuussa.

Yksi kala saa miesjoukon matkustamaan perässään satoja kilometrejä

Kuvassa kymmenenpiikki, hietatokko ja kivisimppu. Petri Ristola

Fongaus eli lajikalastus on saanut lapset ja nuoretkin innostumaan kalastuksesta. Fongauksessa pyritään kalastamaan mahdollisimman monta kalalajia kalenterivuoden aikana. Monet niistä ovat harvinaisia, ja niitä pyydetään öisin otsalampun valossa.

Pohjoisessa sateista, muualla poutaa

Yle Sää

Sää on tuulista ja vaihtelevaa. Torstai on Lapissa sateinen ja kolea. Aurinkoisinta on etelässä ja maan keskiosassa. Illalla lännestä saapuu uusia sateita. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.