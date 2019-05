Nasan tiedemies vapautui vankilasta Turkissa – tuomio heikensi USA:n ja Turkin suhteita

Turkki on vapauttanut vankilasta Yhdysvaltain avaruushallinnolle Nasalle työskennelleen tiedemiehen Serkan Golgen. Golke, jolla on Turkin ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisuus, on ollut vankilassa lähes kolme vuotta.

Golge pidätettiin heinäkuussa 2016 osana muslimisaarnaaja Fethullah Gülenin kannattajiksi epäiltyjen pidätyksiä. Hänet tuomittiin vuonna 2018 7,5 vuodeksi vankeuteen terroristiseen ryhmään kuulumisesta. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan tuomio ei perustunut uskottaviin todisteisiin.

Tapaus on osaltaan heikentänyt Yhdysvaltain ja Turkin suhteita.

Lisää aiheesta:

Lähteet: AFP, Reuters