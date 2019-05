Jokialus kaatui ja upposi Unkarissa – ainakin kolme kuollut ja 16 on kadoksissa

Pelastustyöt jatkuvat alueella. Tonavan ranta on suljettu Budapestissä ja poliisi on keskeyttänyt kaiken vesiliikenteen Tonavalla.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja 16 ihmistä on kateissa, kun jokialus kaatui Tonavalla, Unkarissa. Pelastustoimet maan pääkaupungissa Budapestissä ovat käynnnissä. Tonavan ranta on suljettu ja poliisi on määrännyt kaiken vesiliikenteen keskeytettäväksi.

Alus oli kiinnitetty laituriin lähelle parlamenttirakennusta, kun toinen alus iskeytyi siihen myöhään keskiviikkoiltana. Alus kaatui ja upposi joella, joka on tulvinut voimakkaasti sateiden vuoksi.

Paikallisen uutistoimiston MTI:n mukaan aluksessa oli 34 henkeä miehistö mukaan luettuna. Valtion television mukaan aluksessa oli 32 matkailijaa ja kaksi miehistön jäsentä.

Aluksen omistaja on ilmoittanut, että Mermaid-niminen vene on uponnut.

Pelastushenkilöstö työskenteli yötä myöten jokialuksen upottua Tonavalla. Zoltan Mihadak / EPA

