Venezuelan oppositiojohtaja: Neuvottelut Norjassa jatkuvat

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaido sanoo, että keskustelut hänen edustajiensa ja presidentti Nicolas Maduron edustajien kanssa jatkuvat Norjassa, vaikka keskiviikkona neuvottelut päättyivät ilman sopimusta.

Guaido lisäksi kiitti Norjan hallitusta siitä, että se on mukana Venezuelan tilanteen ratkaisemisessa. Venezuelan molempien osapuolien edustajat tapasivat Oslossa ensi kertaa kasvokkain tällä viikolla. Neuvotteluissa yritetään löytää ratkaisua maan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin.

Venezuela on ollut syöksykierteessä jo pitkään. Poliittinen kriisi syveni tammikuussa, kun oppositiojohtaja Guaido julistautui maan virkaa tekeväksi presidentiksi. Guaidon mukaan Maduro valittiin uudelleen presidentiksi vilpillisissä vaaleissa.

Yli 50 maata tukee Guaidoa.

Guaido on hankalassa välikädessä, koska oppositiossa monet vastustavat neuvottelemista Maduron kanssa. Guaido painottikin tiedonannossaan, että opposition vaatimukset eivät ole muuttuneet. Hänen mukaansa suunnitelmana on järjestää uudet vapaat vaalit.

Venezuelan talous kutistuu ja inflaatiovauhti on hurjissa lukemissa

Venezuelan keskuspankin tuoreiden lukujen mukaan maan inflaatio oli viime vuonna 130 000 prosenttia. Inflaatiolla tarkoitetaan rahan ostovoiman heikkenemistä ja siitä aiheutuvaa hintojen nousua.

Keskuspankki kuitenkin ennustaa, että inflaatiovauhti saattaa hiljentyä.

Lisäksi maan bruttokansantuote (BKT) laski 22,5 prosentilla viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Maan BKT on laskenut jokaisella neljänneksellä vuoden 2014 alusta asti. BKT on laskenut kymmenellä prosentilla tai enemmän vuoden 2015 lopusta.

Maan keskuspankin luvut ovat suurin piirtein linjassa muun muassa Maailman keskuspankki IMF:n kanssa.

Taloudellinen ahdinko on johtanut siihen, että maassa on akuutti pula peruselintarvikkeista ja lääkkeistä. YK on arvioinut, että Venezuelasta on vuoden 2015 jälkeen lähtenyt noin kolme miljoonaa ihmistä.

Turvapaikkaa on hakenut noin 460 000 venezuelalaista, valtaosa heistä naapurimaissa. Järjestö muistuttaa, että monet kotinsa jättäneet venezuelalaiset ovat oikeutettuja kansainväliseen suojeluun, koska heidän henkensä, turvallisuutensa ja vapautensa on uhattuna Venezuelan tilanteen vuoksi.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on myös vedonnut kaikkiin maihin, jotta venezuelalaisia ei statuksesta riippumatta palautettaisi tai pakotettaisi palaamaan kotimaahansa.

