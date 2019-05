Viranomaiset Budapestin turmaveneestä: Upposi seitsemässä sekunnissa – katso turvakameravideo onnettomuushetkestä

Ainakin seitsemän ihmistä kuoli keskiviikkona sattuneessa kahden veneen törmäyksessä. Kateissa on edelleen yli 20 ihmistä.

Budapestissa keskiviikkoiltana sattunutta veneturmaa tutkiva Unkarin poliisi on julkaissut turvakameravideon onnettomuudesta. Videolta näkyy, kuinka kaksi Tonava-joella kohti pohjoista ajavaa turistivenettä törmää toisiinsa tuhoisin seurauksin.

Pienemmän Hableany- eli Merenneito-veneen ja suuremman Viking-veneen yhteentörmäyksessä on kuollut ainakin seitsemän ihmistä. Lisäksi 21 ihmistä on edelleen kateissa, ja toivo heidän löytämisestään elossa alkaa hiipua. Uponneessa veneessä oli 33 eteläkorealaista ja kaksi unkarilaista miehistön jäsentä. Vain seitsemän ihmistä on onnistuttu pelastamaan elossa joesta.

Kova virtaus ja tavallista korkeammalla oleva vesi vaikeuttavat meneillään olevia etsintöjä.

Tonavan rannalle kokoontuneet ihmiset seuraavat pelastustöitä. Kateissa olevia ihmisiä yritetään paikantaa kaikuluotaimen avulla. Balazs Mohai / EPA

Viranomaisten mukaan pienempi veneistä kääntyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä suuremman veneen eteen Tonavan ylittävän sillan alla.

– Jostakin syystä Hableany kääntyi Vikingin eteen. Vikingin osuttua siihen se kääntyi ympäri ja upposi noin seitsemässä sekunnissa, Budapestin pelastusviranomaisia johtava Zsolt Gabor Palotai kommentoi tapahtumia.

Veneturmassa kuolleiden muistoksi tuodaan kukkia onnettomuuspaikalle. Balazs Mohai / EPA

Etelä-Korean ulkoministeriö on vahvistanut seitsemän maan kansalaisen kuolleen onnettomuudessa. Lisäksi Etelä-Korea on vahvistanut 19 maan kansalaisen olevan kateissa.

Etelä-Korean Budapestin-suurlähetystön mukaan turmaveneessä olleet turistit eivät käyttäneet pelastusliivejä, mikä on "normaalikäytäntö" Tonavan turistiveneissä.

Onnettomuus sattui, kun eteläkorealainen turistiryhmä oli palaamassa noin tunnin kestäneeltä jokiristeilyltä.

Lisää aiheesta:

Yli 20:n ihmisen pelätään kuolleen turistiveneen kaaduttua Budapestissä – eloonjääneiden löytymiseen enää "minimaalisesti toivoa"

Lähteet: Reuters, AP, AFP